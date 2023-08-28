TV yayın akışı 28 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Kuzenler Firarda
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dengesiz
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Akif
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Barış Akarsu: Merhaba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Barış Akarsu: Merhaba
22:15 Venom: Zehirli Öfke
00:15 Bas Gaza
02:10 Ben Bu Cihana Sığmazam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Çöp Adam
16:00 Yalı Çapkını
19:00 Star Ana Haber
20:00 Dengesiz
21:45 Dengesiz
23:30 Bıçak Sırtında
01:45 Bıçak Sırtında
03:45 Erkenci Kuş
05:30 Hayat Bazen Tatlıdır
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Küçük Ağa
07:45 Baht Oyunu
09:10 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Kuzenler Firarda
22:15 Kuzenler Firarda
00:15 Ölümsüz
02:00 Çıkmaz
03:30 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Adını Sen Koy
07:15 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:05 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Akif
21:50 1973 Biltmore Oteli Cinayeti
22:55 Hayatımın Neşesi
01:35 Kendi Düşen Ağlamaz
03:55 Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kung Fu Cinayetleri
02:15 Kung Fu Cinayetleri
03:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi
05:30 Yeni Gelin
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 En Güzel Dönüşüm
13.30 Mucize Doktor
16:00 Adım Farah
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Ruhun Duymaz
23:45 Kısmet
02:30 Yaz Şarkısı
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Yaz Şarkısı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 İşte Gelin İşte Kaynana
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:00 Tuzak
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