TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 28 Mart Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 28 Mart Perşembe TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2024 Perşembe, 09:38
TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

23:15 Yerli Sinema Aile Şerefi

01:15 Sandık Kokusu

03:45 Yerli Sinema Yavru İle Katip

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri

00:15 Taş Kağıt Makas

02:00 Yargı

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:50 ATV Ana Haber

19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Aldatmak

00:20 Yaban Çiçekleri

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Sakla Beni

20:00 Sakla Beni

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

02:30 Aramızda Kalmasın

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05:30 Söz

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:20 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Sıra Sende

13:35 Kara Ağaç Destanı

16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:35 Ana Haber

20:05 İddiaların Aksine

20:10 Kül Masalı

23:55 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

01:05 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:35 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

03:45 Sahur Bereketi

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:15 Gaddar

02:45 Yaz Şarkısı

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:45 İnadına Aşk

TV 8 Show TV Kanal D TRT 1 Star TV

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