TV yayın akışı 28 Mart Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 28 Mart Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 28 Mart Perşembe TV rehberi...
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Mart Perşembe günü tv yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
23:15 Yerli Sinema Aile Şerefi
01:15 Sandık Kokusu
03:45 Yerli Sinema Yavru İle Katip
05:30 Yeni Gelin
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri
00:15 Taş Kağıt Makas
02:00 Yargı
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi
06:50 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:50 ATV Ana Haber
19:10 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Aldatmak
00:20 Yaban Çiçekleri
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Erkenci Kuş
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Sakla Beni
20:00 Sakla Beni
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
02:30 Aramızda Kalmasın
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:30 Söz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Benim Adım Melek
09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Sıra Sende
13:35 Kara Ağaç Destanı
16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
18:15 Ramazan Sevinci
19:35 Ana Haber
20:05 İddiaların Aksine
20:10 Kül Masalı
23:55 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
01:05 Mehmed: Fetihler Sultanı
02:35 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
03:45 Sahur Bereketi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:45 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:15 Gaddar
02:45 Yaz Şarkısı
04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:45 İnadına Aşk
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti'den 'Demirtaş' açıklaması
- 'Mahremimizi ortaya saçıyor'
- Belediye çalışanlarına miting ‘yoklaması’
- Ben ona 'Bakan olamazsın' demedim...
- Büyükşehirlerde başa baş seçim
- '30 yıl sonra aynı yanlışın tekrarlanmaması için...'
- Öğretim görevlisi açığa alındı
- Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış
- Fizikçi Kaku'dan geleceğe dair sıradışı tahminler
- Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altın' kararı