TV yayın akışı 28 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2023 Cumartesi, 10:39
<p>Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI    19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:15 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim</p>

Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Dokuz Oğuz

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00  Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI    19:00 Toprak ile Fidan

TV8 YAYIN AKIŞI              19:15 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Kardeşlerim

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri</p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Kapımdaki Dedektif</p> <p>12:15 Kamera Arkası</p> <p>12:45 Hayatımın Şansı</p> <p>15:45 Taçsız Prenses</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Dokuz Oğuz</p> <p>01:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kapımdaki Dedektif

12:15 Kamera Arkası

12:45 Hayatımın Şansı

15:45 Taçsız Prenses

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Dokuz Oğuz

01:30 Yasak Elma

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Sihirli Annem</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Arda'nın Mutfağı</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:20 Camdaki Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:20 Camdaki Kız

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>09:00 Meltem Demir ile Hanımeli</p> <p>10:00 Burcu ile Hafta Sonu</p> <p>12:00 Gecenin Ucunda</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:30 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Toprak İle Fidan</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>23:45 Çöp Adam</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Gecenin Ucunda

14:00 Ömer

16:30 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak İle Fidan

20:00 Ömer

23:45 Çöp Adam

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:15 Emine</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Selvi Boylu Al Yazmalım</p> <p>16:30 Japon İşi</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Emine

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Selvi Boylu Al Yazmalım

16:30 Japon İşi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 Süper Bir Takım</p> <p>07:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>09:00 Bir Yemek Olsan</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>13:15 Sinema</p> <p>15:30 Survivor</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 Süper Bir Takım

07:30 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

13:15 Sinema

15:30 Survivor

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:20 Atv'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Oskar's Oasis</p> <p>10:05 Alfa Kurt</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:30 Akıncı</p> <p>13:00 Ateş Kuşları</p> <p>16:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kardeşlerim</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:20 Atv'de Hafta Sonu

10:00 Oskar's Oasis

10:05 Alfa Kurt

12:00 Akıncı

12:30 Akıncı

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Ege'nin Hamsisi</p> <p>10:10 Hayallerinin Peşinde</p> <p>10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı</p> <p>13:20 Al Sancak</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Gönül Dağı</p> <p>00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi</p> <p>01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:00 Ege'nin Hamsisi

10:10 Hayallerinin Peşinde

10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

13:20 Al Sancak

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

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