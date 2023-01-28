TV yayın akışı 28 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta sonuna başladığımız cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 21 Ocak Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Şarkılar Bizi Söyler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dokuz Oğuz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Toprak ile Fidan
TV8 YAYIN AKIŞI 19:15 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kapımdaki Dedektif
12:15 Kamera Arkası
12:45 Hayatımın Şansı
15:45 Taçsız Prenses
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Dokuz Oğuz
01:30 Yasak Elma
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Üç Kız Kardeş
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
00:20 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Meltem Demir ile Hanımeli
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Gecenin Ucunda
14:00 Ömer
16:30 Çöp Adam
18:15 Star Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Ömer
23:45 Çöp Adam
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Emine
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Selvi Boylu Al Yazmalım
16:30 Japon İşi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 Süper Bir Takım
07:30 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
13:15 Sinema
15:30 Survivor
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
ATV YAYIN AKIŞI
07:20 Atv'de Hafta Sonu
10:00 Oskar's Oasis
10:05 Alfa Kurt
12:00 Akıncı
12:30 Akıncı
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Bir Küçük Gün Işığı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:00 Ege'nin Hamsisi
10:10 Hayallerinin Peşinde
10:30 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı
13:20 Al Sancak
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sancaktepe'de baba ve 3 çocuğu ölü bulundu
- Ailesinden MHP'li Yalçın'a zehir zemberek sözler
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
- HDP'den Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili açıklama
- 'Yarın birileri de buraya gelecek...'
- Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı
- Özel harekat polisi ailesini katletti
- İzmir'de kar sevinci
- Refüje çarpan otomobil bariyere saplandı: 1 ölü
- İktidarın vekil tuzağı