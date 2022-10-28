TV yayın akışı 28 Ekim 2022 Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2022 Cuma, 11:51
<p>Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ekim Cuma günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Hayat Bugün/Tekrar</p>

Hafta sonuna yaklaştığımız cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ekim Cuma günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 İyilik

STAR TV YAYIN AKIŞI      19:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Yalnız Kurt

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Hayat Bugün/Tekrar

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Fatih Savaş ile Sabah sohbetleri</p> <p>08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 İyilik</p> <p>23:30 Orta Sayfa</p> <p>01:30 Bir Peri Masalı</p> <p>04:00 Senden Daha Güzel</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Fatih Savaş ile Sabah sohbetleri

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İyilik

23:30 Orta Sayfa

01:30 Bir Peri Masalı

04:00 Senden Daha Güzel

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Camdaki Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>00:15 O Kız</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 O Kız

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Kiralık Aşk</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>00:15 Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Gecenin Ucunda

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>22:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>00:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

22:45 Kızılcık Şerbeti

00:45 Kızılcık Şerbeti

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>09:45 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

09:45 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:10 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayat Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:35 Gönül Dağı</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>00:15 3’Te 3</p> <p>01:35 Balkan Ninnisi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayat Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:15 3’Te 3

01:35 Balkan Ninnisi

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 Atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Yalnız Kurt</p> <p>00:20 Kardeşlerim</p> <p>03:20 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Kardeşlerim

03:20 Mutfak Bahane

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