TV yayın akışı 29 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2023 Perşembe, 10:45
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Eski Köye Yeni Adet</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arif V 216</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Şarkılar Bizi Söyler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Eski Köye Yeni Adet

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Arif V 216

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Buz Devri

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Kısmet</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>15:45 Kapımdaki Dedektif</p> <p>16:45 Kısmet</p> <p>19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Eski Köye Yeni Adet</p> <p>22:30 Kısmet</p> <p>01:00 Eski Köye Yeni Adet</p> <p>03:00 Yasak Elma</p> <p>05:00 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Kısmet

13:00 En Hamarat Benim

15:45 Kapımdaki Dedektif

16:45 Kısmet

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Kısmet

01:00 Eski Köye Yeni Adet

03:00 Yasak Elma

05:00 Aşk Yeniden

06:00 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat </p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:30 Gırgıriye'de Şenlik Var</p> <p>15:15 Uyanık Kardeşler </p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Şarkılar Bizi Söyler</p> <p>00:15 Ben Hur Adına</p> <p>02:00 Ben Hur Adına</p> <p>03:30 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat 

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gırgıriye'de Şenlik Var

15:15 Uyanık Kardeşler 

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

00:15 Ben Hur Adına

02:00 Ben Hur Adına

03:30 Poyraz Karayel

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Arif V 216</p> <p>22:30 Arif V 216</p> <p>01:15 İbo Show</p> <p>03:00 Aramızda Kalsın</p> <p>04:45 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Arif V 216

22:30 Arif V 216

01:15 İbo Show

03:00 Aramızda Kalsın

04:45 Sefirin Kızı

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsun</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 İntikam Peşinde</p> <p>02:30 İntikam Peşinde</p> <p>04:15 Maviye Sürgün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 İntikam Peşinde

02:30 İntikam Peşinde

04:15 Maviye Sürgün

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:20 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>16:40 Jumanji: Yeni Seviye</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Buz Devri</p> <p>21:40 Baba Parası</p> <p>23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:00 Üvey Anne</p> <p>04:10 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Akıncı Çizgi Dizi

16:20 Akıncı Çizgi Dizi

16:40 Jumanji: Yeni Seviye

19:00 atv Ana Haber

20:00 Buz Devri

21:40 Baba Parası

23:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:00 Üvey Anne

04:10 Mutfak Bahane

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:35 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>11:45 Meraklı Köfteci</p> <p>13:40 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:15 Kalk Gidelim</p> <p>04:45 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:35 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

11:45 Meraklı Köfteci

13:40 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

03:15 Kalk Gidelim

04:45 Seksenler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

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