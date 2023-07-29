TV yayın akışı 29 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2023 Cumartesi, 10:17
<p>Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hava Saldırısı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dedemin Fişi</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Rüzgar Gülü</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Malefiz</p>

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hava Saldırısı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ruhun Duymaz

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Dedemin Fişi

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Rüzgar Gülü

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Malefiz

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Memet Özer İle Mutfakta</p> <p>11:00 Ruhun Duymaz</p> <p>14:00 Yaz Şarkısı</p> <p>16:00 En Güzel Dönüşüm</p> <p>17:00 Kısmet</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ruhun Duymaz</p> <p>22:45 Yaz Şarkısı</p> <p>01:45 Yasak Elma</p> <p>03:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Memet Özer İle Mutfakta

11:00 Ruhun Duymaz

14:00 Yaz Şarkısı

16:00 En Güzel Dönüşüm

17:00 Kısmet

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ruhun Duymaz

22:45 Yaz Şarkısı

01:45 Yasak Elma

03:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:45 Magazin D Cumartesi</p> <p>13:00 Dönence</p> <p>15:40 Ya Çok Seversen</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Hava Saldırısı</p> <p>22:30 Öldürme Arzusu</p> <p>00:45 Ya Çok Seversen</p> <p>03:15 Poyraz Karayel</p> <p>05:00 Müzik Arası</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Dönence

15:40 Ya Çok Seversen

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Hava Saldırısı

22:30 Öldürme Arzusu

00:45 Ya Çok Seversen

03:15 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Cumartesi Sürprizi</p> <p>13:00 Çiçek Abbas</p> <p>14:30 Canım Kardeşim</p> <p>16:30 Sivri Akıllılar</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>23:30 Sivri Akıllılar</p> <p>01:15 Çiçek Abbas</p> <p>03:30 Amerikalı Kız</p> <p>05:30 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Çiçek Abbas

14:30 Canım Kardeşim

16:30 Sivri Akıllılar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Sivri Akıllılar

01:15 Çiçek Abbas

03:30 Amerikalı Kız

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Dedemin Fişi</p> <p>22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik</p> <p>00:30 Dedemin Fişi</p> <p>02:30 Aramızda Kalsın</p> <p>04:00 Kiralık Aşk</p> <p>05:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Dedemin Fişi

22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

00:30 Dedemin Fişi

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:45 Süper Bir Takım</p> <p>09:00 Kırmızı Oda</p> <p>10:00 Gazete Magazin</p> <p>12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>13:45 Dargın Kuzenler</p> <p>16:15 Cango'nun İntikamı</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Gazete Magazin</p> <p>02:15 Yerli Sinema</p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

08:45 Süper Bir Takım

09:00 Kırmızı Oda

10:00 Gazete Magazin

12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları

13:45 Dargın Kuzenler

16:15 Cango'nun İntikamı

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Gazete Magazin

02:15 Yerli Sinema

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:00 Şehirden Uzakta</p> <p>07:20 Aslan Ailem</p> <p>10:20 Hayallerin Peşinde</p> <p>11:35 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>15:05 Hayatımın Neşesi</p> <p>18:00 Biraz Kül Biraz Duman</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Rüzgar Gülü</p> <p>23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi</p> <p>01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı</p> <p>01:15 Hayatımın Neşesi</p> <p>03:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:00 Şehirden Uzakta

07:20 Aslan Ailem

10:20 Hayallerin Peşinde

11:35 Kendi Düşen Ağlamaz

15:05 Hayatımın Neşesi

18:00 Biraz Kül Biraz Duman

19:00 Ana Haber

20:00 Rüzgar Gülü

23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı

01:15 Hayatımın Neşesi

03:30 Kendi Düşen Ağlamaz

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ateş Kuşları</p> <p>10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk</p> <p>12:00 Akıncı</p> <p>12:20 Akıncı</p> <p>13:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>17:00 Anne</p> <p>19:00 atv Ana Haber</p> <p>20:00 Malefiz</p> <p>22:00 Hız Tutkusu</p> <p>00:30 Mutlu Aile Defteri</p> <p>02:30 Vermem Seni Ellere</p> <p>05:45 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ateş Kuşları

10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk

12:00 Akıncı

12:20 Akıncı

13:00 Vermem Seni Ellere

17:00 Anne

19:00 atv Ana Haber

20:00 Malefiz

22:00 Hız Tutkusu

00:30 Mutlu Aile Defteri

02:30 Vermem Seni Ellere

05:45 Bir Küçük Gün Işığı

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