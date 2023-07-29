TV yayın akışı 29 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 29 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Hava Saldırısı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ruhun Duymaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Dedemin Fişi
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Rüzgar Gülü
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Malefiz
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Memet Özer İle Mutfakta
11:00 Ruhun Duymaz
14:00 Yaz Şarkısı
16:00 En Güzel Dönüşüm
17:00 Kısmet
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ruhun Duymaz
22:45 Yaz Şarkısı
01:45 Yasak Elma
03:45 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Dönence
15:40 Ya Çok Seversen
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Hava Saldırısı
22:30 Öldürme Arzusu
00:45 Ya Çok Seversen
03:15 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Çiçek Abbas
14:30 Canım Kardeşim
16:30 Sivri Akıllılar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Sivri Akıllılar
01:15 Çiçek Abbas
03:30 Amerikalı Kız
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Dedemin Fişi
22:15 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
00:30 Dedemin Fişi
02:30 Aramızda Kalsın
04:00 Kiralık Aşk
05:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:00 Gazete Magazin
12:45 Ali Yeşilırmak ve Dostları
13:45 Dargın Kuzenler
16:15 Cango'nun İntikamı
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Gazete Magazin
02:15 Yerli Sinema
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Şehirden Uzakta
07:20 Aslan Ailem
10:20 Hayallerin Peşinde
11:35 Kendi Düşen Ağlamaz
15:05 Hayatımın Neşesi
18:00 Biraz Kül Biraz Duman
19:00 Ana Haber
20:00 Rüzgar Gülü
23:55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:00 Pelin Çift ile Gündem Ötesi Artı
01:15 Hayatımın Neşesi
03:30 Kendi Düşen Ağlamaz
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateş Kuşları
10:00 Doğaya Karşı: Eve Yolculuk
12:00 Akıncı
12:20 Akıncı
13:00 Vermem Seni Ellere
17:00 Anne
19:00 atv Ana Haber
20:00 Malefiz
22:00 Hız Tutkusu
00:30 Mutlu Aile Defteri
02:30 Vermem Seni Ellere
05:45 Bir Küçük Gün Işığı
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