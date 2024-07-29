TV yayın akışı 29 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR

29 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle