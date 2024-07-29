TV yayın akışı 29 Temmuz Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 29 Temmuz Pazartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? İşte, 29 Temmuz Pazartesi TV rehberi...
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR
29 Temmuz 2024 Pazartesi akşamı diziler ve filmler ekranlarda oluyor. İşte, 29 Temmuz 2024 Pazartesi tarihinde Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8, TRT 1 yayın akışı şöyle
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09.20 - Kasaba Doktoru
12.35 - Lingo Türkiye
14.00 - Seksenler
15.15 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Sen Anlat Karadeniz
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Görevimiz Tatil
16.00 - Kardeşlerim
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Godzilla vs Kong
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Magazin D Yaz
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - İnci Taneleri
16:00 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Gülen Gözler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - MasterChef Türkiye
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