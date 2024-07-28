Yayınlanma: 28.07.2024 - 18:08

Güncelleme: 28.07.2024 - 18:08

Romantik Komedi filmi televizyonda ekrana gelecek. Romantik Komedi'yi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, kadroyu merak ediyor. Peki, Romantik Komedi filmi konusu ne? Romantik Komedi filmi oyuncuları kimler?

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı Romantik Komedi filminin kadrosunda Sedef Avcı, Cemal Hünal, Begüm Kütük, Engin Altan Düzyatan, Sinem Kobal, Gürgen Öz ve Burcu Kara gibi isimler yer alıyor.

ROMANTİK KOMEDİ FİLMİ KONUSU

Esra, Didem ve Zeynep çok yakın arkadaş olmalarına rağmen birbirinden farklı hayatlar sürdüren farklı karakterlere sahip üç kişidir. Sessiz sakin olan Esra, deli dolu olan Didem ve dominant karaktere sahip olan Zeynep...

Bu üç arkadaştan istikrarlı olarak ilişkisini sürdürebilmiş olan Zeynep'in düğünü hem Esra'nın hem de Didem'in hayatında değişik süprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra bir cesaret örneği göstererek, hayatını değiştirmeye karar verir. Bunun için ilk adımı atar ve işinden istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir.

Uzun iş aramalarından sonra zar zor iş bulduğu reklam ajansına çalışmaya başlayana Esra'yı bir sürpriz bekliyordur.

Ajansın kreatif direktörü Mert ile Esra yakınlaşırken, erkeklere karşı yanlış strateji uyguladığını düşünen Didem'de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir ve onu elde etmek için okuduğu bir kitaptan taktikler uygulamaya başlar. Kızların aşk hayatlarında yaptıklarını tasvip etmeyen Zeynep de evliliğinde sorunlar yaşar. Bu üç kızın aldıkları kararlar hayatlarını sürpriz şekilde değiştirecektir.