Dijital dizi ve film platformlarını izlemenin maliyeti her geçen ay artıyor

Yayınlanma: 27.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.07.2024 - 04:00

Dizi ve film içeriklerini dijital dünya üzerinden takip etmek, her an her yerde erişilebilir olması dolayısıyla çok fazla tercih ediliyor.

Birçoğumuz Netflix, Amazon Prime Video, Exxen, Disney +, BluTV, GAİN gibi platformları tercih ediyoruz. Her bir platform farklı içeriklerle abone kapma yarışına girerken gelişen altyapıları, artan yatırımları ve özel içerikleriyle büyümeye devam ediyor. Ama yurttaşın bu platformların içeriğine ulaşabilmeleri öyle ucuz değil. Tek bir platforma üye olmak için yılda en az 1800 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Sekiz tane dijital platformun toplam yıllık abonelik bedeli ise 13 bin lirayı aşıyor. Özellikle 2024 yılıyla birlikte bu platformların fiyat listelerinde büyük zamlar oldu. 2024 yılının ilk ayında kullanıcılarını zamlı fiyatlarla karşılayan ve yüzde 30’a kadar varan bir artış gerçekleştiren Netflix, bu ay içinde yılın ikinci zammını açıkladı. Bu zam sonrası Netflix, yıl içerisinde ikinci defa yüzde 30’luk bir zam yansıtmış oldu. 2024 Şubat’ında Disney +’ın fiyatları da ciddi bir artış göstermişti.

ÖDÜLLÜ YAPIMLAR VAR

İşte önde gelen dijital platformaların abonelik ücretleri:

Netflix, “Temel Plan”da aylık fiyat 149.99 TL, “Standart Plan”da aylık 229.99 TL ve Özel Planda aylık fiyat 299.99 TL. Netflix’in yıllık abonelik ücreti ise 1800 lirayı buluyor. Netflix’i “Bana izleyecek dizi olsun yeter” diyenler ve reality showları sevenler tercih ediyor.

Disney+’ın aylık abonelik ücreti 134.99 TL. Yıllık abonelik ücreti ise 1.349 TL. Tüm Marvel, Star Wars, Pixar ve Nat-Geo içerikleri ile Disney klasikleri bu platformda izlenebiliyor.

BluTV’nin aylık abonelik ücreti 139.90 TL. Yıllık abonelik alındığında ise 12 taksit seçeneğiyle ayda 69.90 TL’ye platformu izlemek mümkün. Yerli dizi ve filmleri sevenler, mini seriler izlemekten keyif alanlar BluTV’yi tercih ediyor.

Amazon Prime’ın güncel aylık abonelik ücreti 39 TL. Amazon Prime Video üyesi olduğunuzda, Amazon Prime’ın diğer tüm hizmetlerinden (oyun, ücretsiz hızlı kargo vb.) yararlanabiliyorsunuz.

Exxen, aylık ve yıllık abonelik dışında, reklamlı ve reklamsız abonelik seçenekleri var. Reklamlı üyelik ücreti aylık 99.90 TL iken reklamsız abonelik 137.90 TL. Exxen’i maçları kaçırmak istemeyenler tercih edebilir.

Gain’in abonelik ücreti aylık 149 TL. Öğrencilere özel indirimler yer alıyor.

MUBI’yi ayda 129 TL’ye izlemek mümkün. Yıllık üyelik ücreti ise 1.188 TL seviyesinde. Bu platformda büyük yönetmenlerin ödüllü filmleri ile “sanat sineması” eserleri var.

YouTube Premium’un öğrenciler için aylık ücreti 37.99 TL. Bu hizmetin aile üyeliğinin aylık ücreti ise 115.99 TL.