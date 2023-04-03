TV yayın akışı 3 Nisan Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2023 Pazartesi, 10:13
<p>Yeni haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. <strong>İşte, 3 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Veda Mektubu</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yasak Elma</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Ömer</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p>

Yeni haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Nisan Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI              20:00 Veda Mektubu

FOX TV YAYIN AKIŞI               20:00 Yasak Elma

SHOW TV YAYIN AKIŞI              20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI              20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞ                   20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI                20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI                  20:00 Bir Küçük Gün Işığı

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yalnız Kalpler</p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:15 Yalnız Kalpler</p> <p>13:30 Adım Farah</p> <p>15:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası</p> <p>16:00 En Hamarat Benim</p> <p>19:00 Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Adım Farah</p> <p>02:15 EGO</p> <p>03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri</p> <p>05:30 Kefaret</p> <p>06:00 Yalnız Kalpler</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yalnız Kalpler

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yalnız Kalpler

13:30 Adım Farah

15:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

16:00 En Hamarat Benim

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Adım Farah

02:15 EGO

03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

05:30 Kefaret

06:00 Yalnız Kalpler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Asi</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Aşk ve Umut</p> <p>12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Veda Mektubu</p> <p>00:15 Kraliçe</p> <p>02:15 Kuzey Güney</p> <p>03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti</p> <p>05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Asi

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Aşk ve Umut

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Veda Mektubu

00:15 Kraliçe

02:15 Kuzey Güney

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>17:00 Söz</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Ömer</p> <p>00:15 Yüz Yıllık Mucize</p> <p>02:30 Toprak ile Fidan</p> <p>03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi</p> <p>05:30 Söz</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Ömer

00:15 Yüz Yıllık Mucize

02:30 Toprak ile Fidan

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:30 Söz

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Baba</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Aile</p> <p>02:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Baba

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

02:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Kara Tahta</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:25 1 Çorba</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>15:40 1 Çorba</p> <p>15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>17:40 İddiaların Aksine</p> <p>17:45 Ana Haber</p> <p>18:15 Ramazan Sevinci</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon</p> <p>01:10 Gönül Dağı</p> <p>02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli</p> <p>03:25 Sahur Bereketi</p> <p>05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Kara Tahta

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:25 1 Çorba

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:40 1 Çorba

15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

01:10 Gönül Dağı

02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:25 Sahur Bereketi

05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi</p> <p>07:00 Hz. Ömer</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahana</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>18:45 atv Ana Haber</p> <p>19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar</p> <p>02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hz. Ömer

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahana

16:00 Esra Erol'da

18:45 atv Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 Survivor 2023</p> <p>12:15 Survivor Panorama</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular</p> <p>05:30 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

05:30 Canım Annem

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