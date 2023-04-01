Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 12:29

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 12:29

Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakterini canlandırdığı komedi filmi serisi olan Recep İvedik filmi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Recep İvedik filminin konusu nedir? Recep İvedik filmi oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK FİLMİ KONUSU NE?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya’ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey’e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel’in bir tur otobüsünden indiğini farkeder. Artık Recep İvedik’in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel’e kendini beğendirmek... Recep İvedik’in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Fatma Toptaş - Sibel

Lemi Filozof - Fazıl

Hakan Bilgin - Erim

Tulug Çizgen - Sibel Annesi

Hakan Akın

Nedim Doğan

Vural Buldu

İsmail Hakkı Ürün

RECEP İVEDİK 1 IMDb PUANI KAÇTIR?

Recep İvedik filminin ilk serisinin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlenmiştir.