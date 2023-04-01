Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 13:53

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 14:36

TRT2 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan Cennetin Rengi filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Majid Majidi üstlendi. 1999 yapımı dramatik bir film olan Cennetin Rengi filmi İran'da çekildi. Peki, Cennetin Rengi filmi konusu nedir, nerede çekildi? Cennetin Rengi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

CENNETİN RENGİ FİLMİ KONUSU NE?

Küçük Muhammed (Mohsen Ramezani), Tahran'daki bir körler okulunda yatılı olarak eğitim görmektedir. Kör olarak doğmuştur ve çevresindeki dünyayı dokunarak ve işiterek anlamaya çalışmaktadır. Okulu yazın tatile girdiğinde babası onu almak ve köyüne götürmek üzere okula gelir. Muhammed'in annesi ölmüştür ve babası yeni bir evlilik planlamaktadır. Özürlü bir çocuğun evlilik planlarını bozacağından endişelenen baba sürekli olarak ondan kurtulmak için çareler arar. Köyde ise Muhammed'i yazı birlikte geçirecekleri sevecen iki kız kardeş ve yaşlı ninesi beklemektedir. Ayrıca filmin sonunda çocuk yine masalsı bir şekilde canlanmaktadır.

Filmin yönetmeni Majid Majidi'nin bir önceki filmi Bacheha-Ye Aseman (Cennetin Çocukları) (1997) Amerikan Akademi Ödülü'ne aday gösterilen ilk İran filmi olmuştu. "Cennetin Rengi" ise bir Asya filmi olmasına rağmen ABD'de gişe rekoru kırarak yine bir ilki gerçekleştirmiş ve dikkatleri tekrar yönetmenin üzerine çekmişti.

Filme çeşitli yarışmalarda 10 ödül verilmiş, 8 kez de ödüle aday gösterildi.

Film İran dışında ilk kez 1 Eylül 1999'da Kanada'da Montréal Film Festivali'nde gösterildi. Bu festivalde "Büyük Amerika Ödülü" yönetmen Majid Majidi'ye verildi.

Filmdeki çocuk oyuncu Mohsen Ramezani (Muhammed) gerçek hayatta da görme engellidir.

CENNETİN RENGİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hossein Mahjoub Baba

Mohsen Ramezani Muhammed

Salameh Feyzi Büyükanne

Morteza Fatemi Marangoz

Mohamad Rahmani Anne

Farahnaz Safari Büyük kız kardeş

Elham Sharifi Küçük kız kardeş

CENNETİN RENGİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cennetin Rengi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 8.1 olarak belirlenmiştir.