TV yayın akışı 30 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Ekim Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Maymunlar Cehennemi: Başlangıç 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Sandık Kokusu 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Kuruluş Osman 20:00
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
22:15 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Yabancı Sinema)
00:15 Yalan
03:00 Güllerin Savaşı
05:00 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Ateş Kuşları
05:50 Kalp Yarası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Siyah Kalp
02:45 Kalpazan
05:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur İle Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
00:15 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
02:00 Güzel Köylü
04:00 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru İle 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
08:55 Kod Adı Kırlangıç
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Gönül Dağı
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
23:30 Gönül Dağı
02:20 Lingo Türkiye
03:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet
23:30 Hudutsuz Sevda
02:15 Her Yerde Sen
04:30 Kefaret
05:45 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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