Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
Bu hafta çeşitli konser, tiyatro oyunları ve sanat fuarları sanat tutkunları ile buluşacak...
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
Japonya'da bugün başlayan "Tokyo Uluslararası Film Festivali" 6 Kasım'a, Avustralya'daki "Adelaide Film Festivali", Çek Cumhuriyeti'ndeki "Ji.hlava" ve Almanya'daki "DOK Leipzig" festivalleri 3 Kasım'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.
İsviçre'de "Geneva Uluslararası Film Festivali" 1 Kasım'da, Hırvatistan'daki "Zagreb Film Festivali" 4 Kasım'da, Almanya'daki "Lübeck Nordic Film Günleri" ile Birleşik Krallık'taki "Aesthetica Kısa Film Festivali" ise 6 Kasım'da başlayacak.
ABD, JAPONYA VE ITALYA'DA SANAT FUARLARI
ABD'nin New York şehrinde 30 Ekim'de başlayacak "The Art Show 2024" 2 Kasım'a kadar konuklarını ağırlayacak.
İtalya'daki "The Others Art Fair 2024" 31 Ekim-3 Kasım, İtalya'daki "Artissima 2024" 1-3 Kasım, Japonya'daki "Art Collaboration Kyoto 2024" ise 1-3 Kasım'da ziyaret edilebilecek.
DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERİN KONSERLERİ...
Sanatçı Andre Rieu 30 Ekim ve 2 Kasım'da Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Altice Arena'da konser verecek.
Nick Cave and the Bad Seeds 30 Ekim'de Belçika'nın Anvers şehrinde, Lauryn Hill & The Fugees 30 Ekim'de Almanya'nın Berlin şehrinde konser verecek.
Dream Theater da yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb, 30 Ekim'de de Slovakya'nın başkenti Bratislava'da müzikseverlerle buluşacak.
The World of Hans Zimmer, 3 Kasım'da Almanya'da Stuttgart şehrinde Hanns-Martin-Schleyer-Halle'de sahnede olacak..
Piyanist Fazıl Say, bugün Almanya'nın Hamburg şehrinde performans sergileyecek.
BU HAFTA VİZYONA GİRECEK FİLMLER
ABD sinemalarında 1 Kasım'da 12 film izleyiciyle buluşacak. Robert Zemeckis'in yönettiği "Here" filminde Tom Hanks, Robin Wright ve Paul Bettany gibi isimler izleyici karşısına çıkacak.
Yönetmenliğini Steve McQueen'in üstlendiği "Blitz", Clint Eastwood'un yönettiği "Juror #2", Jesse Eisenberg'in yönettiği "A Real Pain" ve Hans Petter Moland'ın yönettiği "Absolution" da bu hafta seyirciyle buluşacak.
Ayrıca "Hitpig" animasyon filmi, "The Carpenter", "Lost on a Mountain in Maine", "72 Hours", "The Graduates", "21st Century Cleo" ve "Stranded Pearl" adlı yapımlar da 1 Kasım'da ABD'deki sinema salonlarında vizyona girecek.
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