TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi dizi ve filmler var?

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 11:06
<p>Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, 30 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 </p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim milyoner olmak ister?</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00  Kızılcık Şerbeti</p>

Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 30 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00 Tozluyaka

STAR TV YAYIN AKIŞI     19:00 Çok Güzel Hareketler 2 

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 Masterchef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI         20:00 Teşkilat 

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Kim milyoner olmak ister?

SHOW TV YAYIN AKIŞI  20:00  Kızılcık Şerbeti

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Darmaduman</p> <p>15:15 Tozluyaka</p> <p>17:00 Darmaduman</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Tozluyaka</p> <p>00:00 Darmaduman</p> <p>01:45 Kamera Arkası</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Darmaduman

15:15 Tozluyaka

17:00 Darmaduman

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

00:00 Darmaduman

01:45 Kamera Arkası

<h3>KANAL D YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda ile Omuz Omuza</p> <p>14:00 O Kız</p> <p>16:15 Camdaki Kız</p> <p>18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>02:45 Geçit Vermez</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 O Kız

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Geçit Vermez

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:00 Yeni Gelin</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Hayat Bugün</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>22:45 Hayat Bugün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yeni Gelin

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Hayat Bugün

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

22:45 Hayat Bugün

<h3>STAR TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 Duy Beni</p> <p>11:00 Tülin Şahin ile Moda</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Yalı Çapkını</p> <p>16:00 Gecenin Ucunda</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00  Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:15  Gecenin Ucunda</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Duy Beni

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Gecenin Ucunda

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00  Çok Güzel Hareketler 2

23:15  Gecenin Ucunda

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:30 Oynat Bakalım</p> <p>07:00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>08:30 Türkiye'nin Doktorları</p> <p>10:00  Gazete Magazin</p> <p>11:30 Tuzak</p> <p>14:30 Pişir de Görelim</p> <p>16:30 Tuzak</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

08:30 Türkiye'nin Doktorları

10:00  Gazete Magazin

11:30 Tuzak

14:30 Pişir de Görelim

16:30 Tuzak

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>07:30 ATV'de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Yalnız Kurt</p> <p>15:45  Kardeşlerim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim milyoner olmak ister?</p> <p>00:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Yalnız Kurt

15:45  Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim milyoner olmak ister?

00:20 Kuruluş Osman

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>04:50 Kalk Gidelim</p> <p>08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu </p> <p>11:50 Enine Boyuna (Canlı)</p> <p>13:00 3'te 3</p> <p>14:20 Teşilat</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>20:00 Teşkilat </p> <p>00:15 Kasaba Doktoru</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:50 Kalk Gidelim

08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu 

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 3'te 3

14:20 Teşilat

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber 

20:00 Teşkilat 

00:15 Kasaba Doktoru

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