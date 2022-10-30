TV yayın akışı 30 Ekim Pazar! Bugün hangi dizi ve filmler var?
Haftanın son günü pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 30 Ekim Pazar günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Tozluyaka
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Masterchef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim milyoner olmak ister?
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Darmaduman
15:15 Tozluyaka
17:00 Darmaduman
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Tozluyaka
00:00 Darmaduman
01:45 Kamera Arkası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zamnan ki
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 O Kız
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
00:15 Üç Kız Kardeş
02:45 Geçit Vermez
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Hayat Bugün
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
22:45 Hayat Bugün
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Duy Beni
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Gecenin Ucunda
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
08:30 Türkiye'nin Doktorları
10:00 Gazete Magazin
11:30 Tuzak
14:30 Pişir de Görelim
16:30 Tuzak
20:00 Masterchef Türkiye
00:15 Tuzak
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:15 Yalnız Kurt
15:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim milyoner olmak ister?
00:20 Kuruluş Osman
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:50 Kalk Gidelim
08:25 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 3'te 3
14:20 Teşilat
18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Kasaba Doktoru
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- İBB'den 'Lebon' için son çağrı
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması
- Başarır ile Mustafa İnal birbirine girdi