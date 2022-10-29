Bitirim İkili filminin konusu ne, oyuncuları kim?
1998 yılında vizyona giren Bitirim İkili filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Bitirim İkili filminin konusu ne? Bitirim İkili filminin oyuncuları kim? Bitirim İkili filminin IMDb puanı kaç?
Bitirim İkili (Rush Hour), yönetmenliğini Brett Ratner'ın üstlendiği, 1998 yapımı aksiyon filmidir.
BİTİRİM İKİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hong Kong polis departmanının çalışanlarından Dedektif Lee, son yürüttüğü görev sırasında, Çin kültürü için önemli bir hazineyi hırsızların elinden aldığından, üstleri tarafından ''milli kahraman'' olarak addedilmiştir. Dedektif Lee, kısa bir süre sonra Amerika'ya gizli bir göreve gider. Buradaki görevi Çin konsolosu Han'ın kaçırılan kızını bulmaktır. Lee'nin bu görevde geçirdiği süreç, onu koruması için gönderilen Amerikan polis James Carter’ın gelişiyle talihsizlik ve eğlence dolu bir maceraya dönüşür.
BİTİRİM İKİLİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jackie Chan
Chris Tucker
Tom Wilkinson
BİTİRİM İKİLİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Bitirim İkili filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlendi.
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