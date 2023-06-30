TV yayın akışı 30 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Bayramın üçüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 İnadına Aşk
08:30 Çalar Saat
10:00 Kısmet
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Kısmet
19:00 Gulbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Kısmet
22:30 Ali Kundulli 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Adını Sen Koy
09:00 Kalk Gidelim
11:40 Çarıklı Milyoner
13:15 Seksenler
16:15 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
22:40 Gönül Dağı Kurban 2
ATV YAYIN AKIŞI
06:20 Hercai
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:35 Akıncı Çizgi Dizi
17:00 Şansımı Seveyim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gırgıriye'de Cümbüş
15:15 Masal Şatosu
17:00 Hicran
20:00 Bizum Hoca 2
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib,
13:00 Bir Şansım Olsun
15:45 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Tosun Paşa
21:45 Gülen Gözler
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Seferin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:00 İBO Show
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Erdoğan'dan 'memura zam' açıklaması
- Yeni ittifak senaryoları
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- Kanserojen olarak listelenecek
- Darüşşafaka yeni transferini açıkladı
- 'Hiçbir şey yapmasalar da...'
- 'Tüzüğü, örgütü, kendimizi yenileyeceğiz...'
- TELE1’in akıbeti ne olacak?