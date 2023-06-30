TV yayın akışı 30 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2023 Cuma, 13:51
<p>Bayramın üçüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…</p>

Bayramın üçüncü gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Haziran Cuma günü tv yayın akışı…

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 İnadına Aşk</p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Kısmet</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Kısmet</p> <p>19:00 Gulbin Tosun ile FOX Ana Haber</p> <p>20:00 Kısmet</p> <p>22:30 Ali Kundulli 2</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:00 İnadına Aşk

08:30 Çalar Saat

10:00 Kısmet

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Kısmet

19:00 Gulbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Kısmet

22:30 Ali Kundulli 2

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>06:25 Adını Sen Koy</p> <p>09:00 Kalk Gidelim</p> <p>11:40 Çarıklı Milyoner</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:15 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>22:40 Gönül Dağı Kurban 2</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Adını Sen Koy

09:00 Kalk Gidelim

11:40 Çarıklı Milyoner

13:15 Seksenler

16:15 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

22:40 Gönül Dağı Kurban 2

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:35 Akıncı Çizgi Dizi</p> <p>17:00 Şansımı Seveyim</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00  Şirinler: Kayıp Köy</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:35 Akıncı Çizgi Dizi

17:00 Şansımı Seveyim

19:00 ATV Ana Haber

20:00  Şirinler: Kayıp Köy

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Yabancı Damat</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:30 Gırgıriye'de Cümbüş</p> <p>15:15 Masal Şatosu</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>20:00 Bizum Hoca 2</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gırgıriye'de Cümbüş

15:15 Masal Şatosu

17:00 Hicran

20:00 Bizum Hoca 2

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib,</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsun</p> <p>15:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Tosun Paşa</p> <p>21:45 Gülen Gözler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gib,

13:00 Bir Şansım Olsun

15:45 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Tosun Paşa

21:45 Gülen Gözler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Seferin Kızı</p> <p>19:00 Star Haber</p> <p>20:00 Yalı Çapkını</p> <p>23:00 İBO Show</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Seferin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

23:00 İBO Show

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