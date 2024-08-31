TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları
14:45 Yalan
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Password
22:30 Çok Akustik
00:30 Çok Akustik
02:15 Güneşi Beklerken
04:00 Müzik Arası
05:00 Kalbim Ege'de Kaldı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
09:30 Sefirin Kızı
13:00 Aramızda Kalsın
16:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sucu Kamil
21:45 Bittin Sen
23:30 Sucu Kamil
00:45 Bittin Sen
02:15 Dürüye'nin Güğümleri
04:30 Kiralık Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Arım Balım Peteğim
15:00 Kezban
17:00 Aşıksın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kader
01:45 Kader
03:15 Aşıksın
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Şirinler
12:00 Görevimiz Tatil
14:00 Maide'nin Altın Günü
16:00 Alan
19:00 atv Ana Haber
20:00 Vanguard
22:00 Canavar Avcısı
00:00 Safir
02:50 Tatar Ramazan
04:50 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:00 Süper Bir Takım
07:15 BEl Dorado
10:00 MasterChef Türkiye
13:15 Gazete Magazin Yaz
16:45 Parola Parola
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Parola Parola
02:45 Gazete Magazin
04:45 Yabancı Sinema
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Aşk Mantık İntikam
13:45 En Hamarat Benim
16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Kırk Yalan
22:15 Çağla İle Bu Yaz
00:15 Kırk Yalan
02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
04:30 Yasak Elma
06:00 Şahane Hayatım
TRT YAYIN AKIŞI
05:55 Şehirden Uzakta
06:55 Beni Böyle Sev
09:05 Yedi Numara
10:00 Yeditepe İstanbul
10:50 Hayallerinin Peşinde
11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2
13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:00 Seksenler
16:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Yeşil Deniz Milenyum
23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
01:05 Dilsiz
02:35 Seksenler
03:40 Gönül Dağı
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