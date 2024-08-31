TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2024 Cumartesi, 09:00
TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Yumurcağın Tatlı Rüyaları

14:45 Yalan

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Password

22:30 Çok Akustik

00:30 Çok Akustik

02:15 Güneşi Beklerken

04:00 Müzik Arası

05:00 Kalbim Ege'de Kaldı

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

09:30 Sefirin Kızı

13:00 Aramızda Kalsın

16:00 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sucu Kamil

21:45 Bittin Sen

23:30 Sucu Kamil

00:45 Bittin Sen

02:15 Dürüye'nin Güğümleri

04:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Vurun Kahpeye

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Arım Balım Peteğim

15:00 Kezban

17:00 Aşıksın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kader

01:45 Kader

03:15 Aşıksın

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Şirinler 

12:00 Görevimiz Tatil 

14:00 Maide'nin Altın Günü 

16:00 Alan

19:00 atv Ana Haber

20:00 Vanguard

22:00 Canavar Avcısı

00:00 Safir

02:50 Tatar Ramazan

04:50 Bir Küçük Gün Işığı

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:00 Süper Bir Takım

07:15 BEl Dorado

10:00 MasterChef Türkiye

13:15 Gazete Magazin Yaz

16:45 Parola Parola

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Parola Parola

02:45 Gazete Magazin

04:45 Yabancı Sinema

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Aşk Mantık İntikam

13:45 En Hamarat Benim

16:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Kırk Yalan

22:15 Çağla İle Bu Yaz

00:15 Kırk Yalan

02:15 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

04:30 Yasak Elma

06:00 Şahane Hayatım

TV yayın akışı 31 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT YAYIN AKIŞI

05:55 Şehirden Uzakta

06:55 Beni Böyle Sev

09:05 Yedi Numara

10:00 Yeditepe İstanbul

10:50 Hayallerinin Peşinde

11:40 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 2

13:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:00 Seksenler

16:10 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Yeşil Deniz Milenyum

23:30 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

01:05 Dilsiz

02:35 Seksenler

03:40 Gönül Dağı

cumartesi televizyonda ne var? televizyonda bugün ne var Star TV ATV Kanal D Show TV TV8 NOW TV

En Çok Okunan Haberler