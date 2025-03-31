TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Pazartesi günü tv yayın akışı...

Haber Merkezi
31 Mart 2025 Pazartesi, 09:21
TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

31 Mart Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Mart Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00

NOW  YAYIN AKIŞI: Kızıl Goncalar 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Eyvah Eyvah 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Arif V 216 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor All Star-Gönüllüler 20:00 

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Lingo Türkiye 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Zoraki Misafir 20:00

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Eşref Rüya

02:00 Yargı

04:30 Kuzey Güney

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:15 Hayallerinin Peşinde

07:00 Vuslat

10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Teşkilat

17:15 Türk Sineması "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Lingo Türkiye

22:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

01:35 Türk Sineması "Bayram Havası"

03:35 Lingo Türkiye

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Deha

10:45 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arif V 216

22:45 Sakar Şakir

00:30 Siyah Kalp

03:00 Deha

05:45 Kızılcık Şerbeti

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Gelenekten Geleceğe Bayramlar

16:45 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:15 Eyvah Eyvah

00:30 Kral Kaybederse

02:30 Sefirin Kızı

03:30 Kiralık Aşk

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Zoraki Misafir

22:30 Karanlık Bölge

00:50 Zoraki Misafir

03:15 Karanlık Bölge

05:30 Hercai

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:30 Dizi

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim?

04:00 Gazete Magazin

TV yayın akışı 31 Mart Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kızıl Goncalar

23:15 Hudutsuz Sevda

01:45 Şahane Hayatım

03:30 Son Yaz

06:00 Kefaret

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