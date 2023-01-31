TV yayın akışı 31 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ocak Salı günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taşıyıcı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Yürek Çıkmazı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam