TV yayın akışı 31 Ocak Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Hafta ortasına yaklaştığımız salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 31 Ocak Salı günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taşıyıcı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Taçsız Prenses
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sakar Şakir
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Camdaki Kız
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak İle Fidan
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Avanak Abdi
21:45 Yedi Bela Hüsnü
23:30 Avanak Abdi
01:00 Yedi Bela Hüsnü
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:15 Hangimiz Sevmedik
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Rafadan Tayfa Göbeklitepe
14:55 Adını Sen Koy
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:15 Yerli Dizi
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Ateş Kuşları
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:35 Ekonomi Arası
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
17:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Taçsız Prenses
23:30 Hayatımın Şansı
02:00 Yalnız Kalper
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