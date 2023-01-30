Star TV'deki Yalı Çapkını dizisinin yeni adresi açıklandı
Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' adlı TV dizisi gündemi alt üst etmeye devam ediyor. Dizi iki ülkede daha yayınlanacak.
Son dönemde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un başrollerindeki ''Yalı Çapkını'' dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.
Dizi sadece Türkiye'de değil 30'a yakın ülkede daha yayınlanıyor.
Star TV böylesine bir başarıyı hiç beklemiyordu. Kanalda yayınlanan çok sayıda TV dizisi erken final yapmak zorunda kalıyordu. Paramparça dizisiyle büyük bir izlenirlik elde eden Star TV aynı başarıyı bir çok yayınladığı dizide bulamamıştı. Bu sezon yayına başlayan ''Yalı Çapkını'' dizisi elde ettiği reyting başarısıyla hem rakip kanalları hem de Star TV'yi şaşkına çevirdi.
Şimdilerde ''Yalı Çapkını'' dizisiyle izlenme rekorları elde eden kanal ayrıca dizinin başka ülkelere satılması nedeniyle de iyi bir başarı elde etmiş durumda.
İKİ ÜLKEDE DAHA YAYINLANACAK
Yalı Çapkını dizisinin yayınlanacağı iki yeni adreste belli oldu.
TV Eleştirmeni ve Köşe Yazarı Sina Koloğlu, Yalı Çapkını dizisiyle ilgili, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sürpriz bilgileri paylaştı. Koloğlu, sosyal medya hesabından dizinin İspanya ve Şili’de de yayınlanacağını belirtti. Golden Boy ismi ile yurtdışında farklı ülkelerde yayınlanmakta olan Yalı Çapkını, ününü giderek yaymaya devam ediyor.
DİZİ GELECEK SEZON DEVAM EDECEK
Öte yandan Cumhuriyet.com.tr'nin derlemesine göre; Yalı Çapkını dizisinin gelecek sezonda da devam edeceği öğrenildi. Dizinin final yapacağına yönelik bazı iddialar gündeme gelmiş ancak bu iddialar hem yapım şirketi hem de Star TV yönetimi tarafından doğrulanmamıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- İlk defa oy kullanacak gençler ‘Erdoğan gitsin’ diyor
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'
- Kemal Kılıçdaroğlu çok sert uyardı