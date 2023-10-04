TV yayın akışı 4 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2023 Çarşamba, 09:52
<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:45 İncir Ağacı </p> <p>06:55 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>00:15 3'te 3</p> <p>01:30 Seksenler</p> <p>03:40 Diriliş Ertuğrul</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:45 İncir Ağacı 

06:55 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 3'te 3

01:30 Seksenler

03:40 Diriliş Ertuğrul

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Adım Farah</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Adım Farah</p> <p>23:45 Hudutsuz Sevda</p> <p>02:15 Yabani</p> <p>04:30 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Adım Farah

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:45 Hudutsuz Sevda

02:15 Yabani

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Benim Tatlı Yalanım</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Güzel Köylü</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çöp Adam</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:15 Ömer</p> <p>02:30 Güzel Köylü</p> <p>04:30 Aramızda Kalsın</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çöp Adam

20:00 Çöp Adam

00:15 Ömer

02:30 Güzel Köylü

04:30 Aramızda Kalsın

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dönence</p> <p>00:15 Dilek Taşı</p> <p>02:45 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Güneşi Beklerken</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Dilek Taşı

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Aile</p> <p>23:15 Yakın Mesafe</p> <p>00:45 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:30 Yakın Mesafe</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

23:15 Yakın Mesafe

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:30 Yakın Mesafe

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

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