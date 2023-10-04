TV yayın akışı 4 Ekim Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:45 İncir Ağacı
06:55 Kalk Gidelim
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
00:15 3'te 3
01:30 Seksenler
03:40 Diriliş Ertuğrul
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Adım Farah
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:45 Hudutsuz Sevda
02:15 Yabani
04:30 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çöp Adam
20:00 Çöp Adam
00:15 Ömer
02:30 Güzel Köylü
04:30 Aramızda Kalsın
05:00 Hayat Bazen Tatlıdır
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
05:00 Tuzak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dönence
00:15 Dilek Taşı
02:45 Poyraz Karayel
04:45 Güneşi Beklerken
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
23:15 Yakın Mesafe
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:30 Yakın Mesafe
05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
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