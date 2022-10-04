TV yayın akışı 4 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni bir haftada ilerlerken salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.
İşte, 4 Ekim Salı günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kusursuz Kiracı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yerli Sinema Kara Bela
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Balkan Ninnisi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Baba
TRT 2 YAYIN AKIŞI 20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:00 Kusursuz Kiracı
00:00 Bir Peri Masalı
02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
05:00 Masumiyet
06:00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Kara Bela
22:15 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Sinema Kara Bela
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Yalı Çapkını
TV8 YAYIN AKIŞI
06:15 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:00 MasterChef Türkiye
12:45 Canım Annem
13:30 Yazgı
14:30 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yazgı
01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Doya Doya Moda
05:00 Canım Annem
TRT 2 YAYIN AKIŞI
08:00 Bir Resim Bir Hikaye
08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ
09:00 İletişim Arkeolojisi
09:30 Geziyorum
10:00 Mim
11:00 Yerli Sinema
11:30 Karalama Defteri
12:00 Hayat Sanat
12:30 Evliya Çelebi
13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
13:30 Hayat ve Hakikat
14:30 İletişim
15:00 Yabancı Sinema: Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc)
16:15 Kısa Bir Ara
16:30 Felsefe Söyleşileri
17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022
18:00 Hayat Sanat
18:30 İstanbul'un Müziği
19:00 Mecaz
19:30 Tarihin Ruhu
20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
21:00 İzler Suretler
21:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)
23:30 Tarih Söyleşileri
00:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)
02:30 Kısa Film Kuşağı
03:00 Tarih Söyleşileri
04:00 Mecaz
04:30 İzler Suretler
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