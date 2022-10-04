TV yayın akışı 4 Ekim Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 09:57
<p>Yeni bir haftada ilerlerken salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.</p> <p>İşte, <strong>4 Ekim Salı</strong> günü TV yayın akışı...</p>

Yeni bir haftada ilerlerken salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

İşte, 4 Ekim Salı günü TV yayın akışı...

<p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI  </strong>   20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong>      20:00  Kusursuz Kiracı</p> <p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong>    20:00 Yerli Sinema Kara Bela</p> <p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI  </strong>           20:00 MasterChef Türkiye</p> <p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI  </strong>         20:00 Balkan Ninnisi</p> <p><strong>ATV YAYIN AKIŞI       </strong>     20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI  </strong> 20:00 Baba</p> <p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI </strong>          20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p>

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Üç Kız Kardeş

FOX TV YAYIN AKIŞI       20:00  Kusursuz Kiracı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Sinema Kara Bela

TV8 YAYIN AKIŞI             20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Balkan Ninnisi

ATV YAYIN AKIŞI            20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Baba

TRT 2 YAYIN AKIŞI           20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 O Kız</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>00:15 O Kız</p> <p>02:30 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:00 Yabancı Damat</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 O Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 O Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Yabancı Damat

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kusursuz Kiracı</p> <p>00:00 Bir Peri Masalı</p> <p>02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>05:00 Masumiyet</p> <p>06:00 Şevkat Yerimdar</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Kusursuz Kiracı

00:00 Bir Peri Masalı

02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

05:00 Masumiyet

06:00 Şevkat Yerimdar

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar ile Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Yerli Sinema Kara Bela</p> <p>22:15 Yalı Çapkını</p> <p>00:30 Yerli Sinema Kara Bela</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>04:30 Yalı Çapkını</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Kara Bela

22:15 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Sinema Kara Bela

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

04:30 Yalı Çapkını

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:05 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:00 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>12:30 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:40 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Balkan Ninnisi</p> <p>00:05 Kasaba Doktoru</p> <p>03:05 Yerli Dizi</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:05 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse

12:30 Şehirden Uzakta

13:15 Yeşil Deniz

15:40 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Balkan Ninnisi

00:05 Kasaba Doktoru

03:05 Yerli Dizi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>00:20 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>03:50 Mutfak Bahane</p> <p>05:50 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

00:20 Bir Küçük Gün Işığı

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Zamanlar Çukurova

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Baba</p> <p>00:15 Yabancı Sinema Kanlı Takip</p> <p>02:30 Yabancı Sinema Kanlı Takip</p> <p>04:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Yabancı Sinema Kanlı Takip

02:30 Yabancı Sinema Kanlı Takip

04:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>11:00 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:30 Yazgı</p> <p>14:30 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Yazgı</p> <p>01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doya Doya Moda</p> <p>05:00 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:00 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:30 Yazgı

14:30 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yazgı

01:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

05:00 Canım Annem

<p><strong>TRT 2 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Bir Resim Bir Hikaye</p> <p>08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ</p> <p>09:00 İletişim Arkeolojisi</p> <p>09:30 Geziyorum</p> <p>10:00 Mim</p> <p>11:00 Yerli Sinema</p> <p>11:30 Karalama Defteri</p> <p>12:00 Hayat Sanat</p> <p>12:30 Evliya Çelebi</p> <p>13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali</p> <p>13:30 Hayat ve Hakikat</p> <p>14:30 İletişim</p> <p>15:00 Yabancı Sinema: Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc)</p> <p>16:15 Kısa Bir Ara</p> <p>16:30 Felsefe Söyleşileri</p> <p>17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022</p> <p>18:00 Hayat Sanat</p> <p>18:30 İstanbul'un Müziği</p> <p>19:00 Mecaz</p> <p>19:30 Tarihin Ruhu</p> <p>20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar</p> <p>21:00 İzler Suretler</p> <p>21:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)</p> <p>23:30 Tarih Söyleşileri</p> <p>00:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)</p> <p>02:30 Kısa Film Kuşağı</p> <p>03:00 Tarih Söyleşileri</p> <p>04:00 Mecaz</p> <p>04:30 İzler Suretler</p>

TRT 2 YAYIN AKIŞI

08:00 Bir Resim Bir Hikaye

08:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

09:00 İletişim Arkeolojisi

09:30 Geziyorum

10:00 Mim

11:00 Yerli Sinema

11:30 Karalama Defteri

12:00 Hayat Sanat

12:30 Evliya Çelebi

13:00 Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

13:30 Hayat ve Hakikat

14:30 İletişim

15:00 Yabancı Sinema: Jeanne D'arc'ın Yargılanması (The Trial of Joan of Arc)

16:15 Kısa Bir Ara

16:30 Felsefe Söyleşileri

17:30 Başkent Kültür Yolu Festivali 2022

18:00 Hayat Sanat

18:30 İstanbul'un Müziği

19:00 Mecaz

19:30 Tarihin Ruhu

20:00 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

21:00 İzler Suretler

21:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)

23:30 Tarih Söyleşileri

00:30 Yabancı Sinema: Sinema Tezgahı (Bench Cinema)

02:30 Kısa Film Kuşağı

03:00 Tarih Söyleşileri

04:00 Mecaz

04:30 İzler Suretler

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