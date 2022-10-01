Stajyer filminin konusu nedir? Stajyer filminin oyuncuları kimlerdir? Stajyer filminin IMDb puanı kaç?
Stajyer, Nancy Meyers'in yönettiği 2015 yapımı Amerikan komedi-drama filmi. Stajyer filminin konusu nedir? Stajyer filminin oyuncuları nelerdir?
Stajyer filminin çekimleri 2014 yılında Brooklyn'de başladı. 194.6 milyon hasılat elde dilen film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı.
STAJYER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen bir moda firmasında yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.
STAJYER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Robert De Niro, Ben Whittaker
Anne Hathaway, Jules Ostin
Rene Russo, Fiona
Anders Holm, Matt
Andrew Rannells, Cameron
Adam DeVine, Jason
Zack Pearlman, Davis
Jason Orley, Lewis
STAJYER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Stajyer filminin IMDb puanı 7,1 olarak karşımıza çıkıyor.
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