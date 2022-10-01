Stajyer filminin konusu nedir? Stajyer filminin oyuncuları kimlerdir? Stajyer filminin IMDb puanı kaç?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 14:49

Stajyer filminin çekimleri 2014 yılında Brooklyn'de başladı. 194.6 milyon hasılat elde dilen film, eleştirmenlerden genel olarak olumlu yorumlar aldı.

STAJYER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

70 yaşlarında dul bir adam olan Ben Whittaker (Robert De Niro) emekli olmanın aslında sandığı gibi her şeyin paramparça olması demek olmadığını keşfeder. Oyuna geri dönmek için bir fırsat kollayan Whittaker, Jules Ostin (Anne Hathaway) tarafından kurulan ve işletilen bir moda firmasında yaşlı bir stajyer olarak işe başlar.

STAJYER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Robert De Niro, Ben Whittaker

Anne Hathaway, Jules Ostin

Rene Russo, Fiona

Anders Holm, Matt

Andrew Rannells, Cameron

Adam DeVine, Jason

Zack Pearlman, Davis

Jason Orley, Lewis

STAJYER FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?



Stajyer filminin IMDb puanı 7,1 olarak karşımıza çıkıyor.

