Labirent: Son İsyan filminin konusu nedir? Labirent: Son İsyan filminin oyuncuları kimlerdir?
Başrollerinde, Daylan O’brıen, Kı Hong Lee, Kaya Scodelarıo'nun yer aldığı Labirent: Son İsyan filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Labirent: Son İsyan filminin konusu nedir? Labirent: Son İsyan filminin oyuncuları kimlerdir?
Labirent: Son İsyan, aynı adlı romandan uyarlanan film 2018 yılında ABD'de vizyona girdi. Labirent serisinin üçüncü filmdir.
LABİRENT: SON İSYAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon WCKD'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha WCKD'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.
SON İSYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Dylan O'Brien - Thomas
Kaya Scodelario - Teresa
Thomas Brodie-Sangster - Newt
Dexter Darden - Frypan
Nathalie Emmanuel - Harriet
Giancarlo Esposito - Jorge
Aidan Gillen - Janson
Walton Goggins - Lawrence
Ki Hong Lee - Minho
Jacob Lofland - Aris
Barry Pepper - Vince
Will Poulter - Gally
Rosa Salazar - Brenda
Patricia Clarkson - Ava Paige
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