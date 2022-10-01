Labirent: Son İsyan filminin konusu nedir? Labirent: Son İsyan filminin oyuncuları kimlerdir?

01 Ekim 2022 Cumartesi, 10:56

Labirent: Son İsyan, aynı adlı romandan uyarlanan film 2018 yılında ABD'de vizyona girdi. Labirent serisinin üçüncü filmdir.

LABİRENT: SON İSYAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Thomas ve arkadaşları Labirent'ten kurtulmalarının ardından hapsoldukları tesisten kaçmayı başarmış ve dünyayı pençesinde tutan acımasız organizasyon WCKD'e direnen isyancı grup Right Hand ile bir araya gelmeyi başarabilmişlerdir. Ancak Teresa'nın ihaneti sonucu grup kendini bir kez daha WCKD'a karşı mücadele ederken bulmuş, bu mücadele sırasında Minho'nun, organizasyon tarafından yakalanmasını engelleyememişlerdir. Minho'yu kurtarmak için yola çıkan Thomas ve arkadaşları organizasyonun peşine düşer. Bu uğurda aldıkları kararlar yalnızca arkadaşlarının değil, dünyanın da kaderini değiştirecektir.

SON İSYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien - Thomas

Kaya Scodelario - Teresa

Thomas Brodie-Sangster - Newt

Dexter Darden - Frypan

Nathalie Emmanuel - Harriet

Giancarlo Esposito - Jorge

Aidan Gillen - Janson

Walton Goggins - Lawrence

Ki Hong Lee - Minho

Jacob Lofland - Aris

Barry Pepper - Vince

Will Poulter - Gally

Rosa Salazar - Brenda

Patricia Clarkson - Ava Paige