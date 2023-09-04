TV yayın akışı 4 Eylül Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
04 Eylül 2023 Pazartesi, 09:31
<p>Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, <strong>4 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...</strong></p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 7</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Arasında</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ejder Kılıcı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir</p>

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Arka Sokaklar

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Recep İvedik 7

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aile Arasında

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Ejder Kılıcı

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show</p> <p>00:15 Barbar Conan</p> <p>02:15 Barbar Conan</p> <p>03:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>05:30 Yeni Gelin</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Barbar Conan

02:15 Barbar Conan

03:45 Aslı Hünel ile Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

Player Alanı
<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 İşte Gelin İşte Kaynana</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 İşte Gelin İşte Kaynana

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Safir</p> <p>22:45 Safir</p> <p>01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>04:15 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

22:45 Safir

01:45 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:15 Mutfak Bahane

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Arka Sokaklar</p> <p>23:15 Dönence</p> <p>02:00 Çemberimde Gül Oya</p> <p>04:30 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Dönence

02:00 Çemberimde Gül Oya

04:30 Kavak Yelleri

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Kiralık Aşk</p> <p>09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:30 Yüksek Sosyete</p> <p>16:00 Yalı Çapkını</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Aile Arasında</p> <p>03:30 Erkenci Kuş</p> <p>05:30 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Ana Haber

20:00 Aile Arasında

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Adını Sen Koy</p> <p>07:30 Kalk Gidelim</p> <p>10:30 Alişan ile Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:00 Diriliş Ertuğrul</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Ejder Kılıcı</p> <p>22:25 Yardımcı Oyuncu</p> <p>23:25 Üniversdeli</p> <p>00:20 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:05 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Adını Sen Koy

07:30 Kalk Gidelim

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:00 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Ejder Kılıcı

22:25 Yardımcı Oyuncu

23:25 Üniversdeli

00:20 Benim Güzel Ailem

03:05 Seksenler

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:00 Mucize Doktor</p> <p>13.45 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Bu Tabak Benim</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Recep İvedik 7</p> <p>01:45 Bu Tabak Kimin?</p> <p>04:30 En Hamarat Benim</p> <p>06:00 Ruhun Duymaz</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13.45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Benim

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Recep İvedik 7

01:45 Bu Tabak Kimin?

04:30 En Hamarat Benim

06:00 Ruhun Duymaz

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