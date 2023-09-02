Hudutsuz Sevda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Hudutsuz Sevda dizisi ne zaman başlıyor?

Yayınlanma: 02.09.2023 - 15:36

Güncelleme: 02.09.2023 - 15:36

Yapımcılığını MedYapım’ın, yönetmenliğini Murat Öztürk’ün üstlendiği, senaryosunu Bahadır Özdener’in kaleme aldığı FOX’un yeni dizisi “Hudutsuz Sevda” izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

HUDUTSUZ SEVDA'NIN OYUNCULARI KİM?



Yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Denizcan Aktaş, Miray

Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak

Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

HUDUTSUZ SEVDA'NIN KONUSU NE?



Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.,

HUDUTSUZ SEVDA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

“Hudutsuz Sevda” 21 Eylül Perşembe gününden itibaren her perşembe saat 20.00’de FOX’ta.



