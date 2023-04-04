TV yayın akışı 4 Nisan Salı! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Yeni haftanın ikinci günü olan salı gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle salı akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Nisan Salı günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Recep İvedik 5
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aile
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gecenin Ucunda
TV8 YAYIN AKIŞ 20:00 Survivor 2023
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI 20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yalnız Kalpler
07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yalnız Kalpler
13:30 EGO
15:15 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
16:00 En Hamarat Benim
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Recep İvedik 5
22:30 Adım Farah
01:15 Recep İvedik 2
03:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
05:30 Kefaret
06:15 Yalnız Kalpler
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Aşk ve Umut
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yerli Dizi
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak ile Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Gecenin Ucunda
23:30 Yüz Yıllık Mucize
02:00 Toprak ile Fidan
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:30 Söz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Baba
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
00:15 Hababam Sınıfı Güle Güle
01:45 Güzel Günler
04:30 Bir Şansım Olsa
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Kara Tahta
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:25 1 Çorba
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:40 1 Çorba
15:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Yürek Çıkmazı
23:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
01:05 Gönül Dağı
02:25 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
03:25 Sahur Bereketi
05:10 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
07:00 Hz. Ömer
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahana
16:00 Esra Erol'da
18:45 atv Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:10 Ben Bu Cihana Sığmazam
00:20 Kardeşlerim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
02:45 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular
05:30 Canım Annem
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