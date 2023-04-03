İstila filmi konusu ne? İstila filmi oyuncuları kimler?
İstila (The Invasion) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi akşamı Beyaz TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan İstila filminin konusu, ne zaman, nerede çekildiği ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İstila filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? İstila filmi oyuncuları kimler?
İstila filmi, 1975 yılında ABD, Fransa, İspanya ve İtalya'da çekildi. İstila (The Invasion) filminin yönetmen koltuğunda Oliver Hirschbiegel oturuyor. Filmin senaryosunu ise Dave Kajganich ve Jack Finney kaleme aldı. Peki, İstila filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? İstila filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
İSTİLA FİLMİ KONUSU NE?
Patriot adlı uzay mekiğinin patlaması ve Amerika’nın üzerine yağmur gibi yağması tuhaf olayları da beraberinde getirir. Mekiğin enkazı üzerine bulaşmış, maddeye temas edenlerin değiştiği söylentilerine kimse kulak asmasa da kahramanımız Carol yeni bir nezle türü olarak tanıtılan hastalıkla ve bunu önlemek için yapılan aşıyla ilgili bir şeylerin ters gittiğini çok yakında keşfedecektir.
Artık Carol için hastalıktan korunma, oğlunu bulma ve bu maddeye maruz kalarak değişen pek çok insanın arasında hayatta kalma mücadelesi başlamıştır.
İSTİLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Nicole Kidman - Carol Bennell
Daniel Craig - Ben Driscoll
Jeremy Northam - Tucker Kaufman
Jackson Bond - Oliver
Jeffrey Wright - Dr. Stephen Galeano
Veronica Cartwright - Wendy Lenk
Josef Sommer - Dr. Henryk Belicec
Celia Weston - Ludmilla Belicec
Roger Rees - Yorish
İSTİLA (THE INVASION) FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
İstila filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- ‘Hatırlı FETÖ’cüler’ nasıl kurtarılıyor
- İşte kadınların oy tercihlerindeki değişim...
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- TÜİK enflasyon verisini açıkladı!
- Adana'da korkutan deprem!
- Saçan, Kılıçdaroğlu'nun çıkışını değerlendirdi