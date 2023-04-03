İstila filmi konusu ne? İstila filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:40

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:40

İstila filmi, 1975 yılında ABD, Fransa, İspanya ve İtalya'da çekildi. İstila (The Invasion) filminin yönetmen koltuğunda Oliver Hirschbiegel oturuyor. Filmin senaryosunu ise Dave Kajganich ve Jack Finney kaleme aldı. Peki, İstila filmi konusu nedir, ne zaman, nerede çekildi? İstila filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İSTİLA FİLMİ KONUSU NE?

Patriot adlı uzay mekiğinin patlaması ve Amerika’nın üzerine yağmur gibi yağması tuhaf olayları da beraberinde getirir. Mekiğin enkazı üzerine bulaşmış, maddeye temas edenlerin değiştiği söylentilerine kimse kulak asmasa da kahramanımız Carol yeni bir nezle türü olarak tanıtılan hastalıkla ve bunu önlemek için yapılan aşıyla ilgili bir şeylerin ters gittiğini çok yakında keşfedecektir.

Artık Carol için hastalıktan korunma, oğlunu bulma ve bu maddeye maruz kalarak değişen pek çok insanın arasında hayatta kalma mücadelesi başlamıştır.

İSTİLA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Nicole Kidman - Carol Bennell

Daniel Craig - Ben Driscoll

Jeremy Northam - Tucker Kaufman

Jackson Bond - Oliver

Jeffrey Wright - Dr. Stephen Galeano

Veronica Cartwright - Wendy Lenk

Josef Sommer - Dr. Henryk Belicec

Celia Weston - Ludmilla Belicec

Roger Rees - Yorish

İSTİLA (THE INVASION) FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

İstila filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlenmiştir.