TV yayın akışı 5 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2023 Perşembe, 09:51
<p>Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak</p>

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ekim Perşembe günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Hudutsuz Sevda

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Avanak Abdi

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Aldatmak

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12.00 En Hamarat Benim</p> <p>15:00 Bu Tabak Kimin?</p> <p>17:30 Hudutsuz Sevda</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Hudutsuz Sevda</p> <p>23:30 Kirli Sepeti</p> <p>02:00 Kader Bağları</p> <p>04:30 Bu Tabak Kimin?</p> <p>06:00 Kefaret</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Kirli Sepeti

02:00 Kader Bağları

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz</p> <p>03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>05:00 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

05:00 Tuzak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Dilek Taşı</p> <p>00:15 Üç Kız Kardeş</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Güneşi Beklerken</p> <p>05:00 Hayat Bazen Tatlıdır</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Avanak Abdi</p> <p>21:45 Aile</p> <p>01:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>03:45 Avanak Abdi</p> <p>05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Avanak Abdi

21:45 Aile

01:15 Kızılcık Şerbeti

03:45 Avanak Abdi

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 atv Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Aldatmak</p> <p>00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru</p> <p>01:20 Ateş Kuşları</p> <p>04:20 Mutfak Bahane</p> <p>05:20 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:20 Ateş Kuşları

04:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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