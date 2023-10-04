Oyuncu Engin Yüksel kimdir? Engin Yüksel'in eşi kim? Engin Yüksel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Ünlü oyuncu Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu Çınar Aziz hayatını kaybetti. Oyuncu Engin Yüksel kimdir? Engin Yüksel'in eşi kim? Engin Yüksel hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti.
ENGİN YÜKSEL KİMDİR?
Engin Yüksel1969 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1969 yılında Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme de yapmkatadır.
ENGİN YÜKSEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Şeytanın Kitabı
Sinema Filmi
2020
Free Slave
Sinema Filmi
2019
Kapı
Sinema Filmi
2018
Bir Zamanlar Çukurova
Tv Dizisi
2018
Vatanım Sensin 2. Sezon
Tv Dizisi
2017
Evlat Kokusu
Tv Dizisi
2017
Vatanım Sensin 1. Sezon
Tv Dizisi
2016
Doğruyu Söyle
Sinema Filmi
2015
Aşkın Bedeli 3. Sezon
Tv Dizisi
2015
Filinta "Bin Yılın Şafağında"
Tv Dizisi
2015
Nizama Adanmış Ruhlar 4. Sezon
Tv Dizisi
2015
Son Mektup
Sinema Filmi
2015
Kod Adı K.O.Z.
Sinema Filmi
2014
Kaderimin Yazıldığı Gün 1. Sezon
Tv Dizisi
2014
Aşkın Bedeli 2. Sezon
Tv Dizisi
2014
İnşaat 2
Sinema Filmi
2014
Nizama Adanmış Ruhlar 3. Sezon
Tv Dizisi
2014
Stajyer Mafya
Sinema Filmi
2014
Yedi Güzel Adam
Tv Dizisi
2014
Hıyanet Sarmalı
Tv Dizisi
2014
Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi"
Tv Dizisi
2014
Kurtlar Vadisi Pusu 7. Sezon
Tv Dizisi
2013
Aşkın Bedeli 1. Sezon
Tv Dizisi
2013
Adını Kalbime Yazdım
Tv Dizisi
2013
Nizama Adanmış Ruhlar 2. Sezon
Tv Dizisi
2013
Aşk Emek İster
Tv Dizisi
2013
Nizama Adanmış Ruhlar 1. Sezon
Tv Dizisi
2013
Leyla ile Mecnun 2. Sezon
Tv Dizisi
2012
Kurtlar Vadisi Pusu 5. Sezon
Tv Dizisi
2011
Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm
Sinema Filmi
2011
Allah'ın Sadık Kulu: Barla
Sinema Filmi
2011
Arka Sıradakiler 5. Sezon
Tv Dizisi
2011
Kurtlar Vadisi Pusu 4. Sezon
Tv Dizisi
2010
Halife'nin Düşüşü
Tv Dizisi
2010
Hür Adam
Sinema Filmi
2010
Çocuklar Duymasın 1. Sezon
Tv Dizisi
2010
Ev
Sinema Filmi
2009
Arka Sıradakiler 3. Sezon
Tv Dizisi
2009
Dersimiz Atatürk
Sinema Filmi
2009
Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon
Tv Dizisi
2008
Ana Sözü
Tv Filmi
2008
Arka Sokaklar 3. Sezon
Tv Dizisi
2008
Tuba Dalları
Tv Filmi
2008
Bir Çılgının İçinde
Sinema Filmi
2008
Arka Sıradakiler 2. Sezon
Tv Dizisi
2008
Kendi Okulumuza Doğru
Tv Dizisi
2008
Dinle Neyden
Sinema Filmi
2008
Arka Sıradakiler 1. Sezon
Tv Dizisi
2007
Ezo Gelin 2. Sezon
Tv Dizisi
2007
Garfield 2
Sinema Filmi
2006
Sahte Prenses
Tv Dizisi
2006
Arka Sokaklar 1. Sezon
Tv Dizisi
2006
Buz Devri 2: Erime Başlıyor
Sinema Filmi
2006
Ezo Gelin 1. Sezon
Tv Dizisi
2006
Son Osmanlı Yandım Ali
Sinema Filmi
2006
Büyük Buluşma 3. Sezon
Tv Dizisi
2006
Kırık Kanatlar
2005
Kırık Kanatlar
2005
Kurtlar Vadisi 3. Sezon
Tv Dizisi
2005
Gümüş
Tv Dizisi
2005
Misi
Tv Dizisi
2005
Ömer Seyfettin: Velinimet - Uçurumun Kenarında
Tv Filmi
2005
Acı Hayat 1. Sezon
Tv Dizisi
2005
Büyük Buluşma 2. Sezon
Tv Dizisi
2005
Cenneti Beklerken
Sinema Filmi
2005
Büyük Yalan
Tv Dizisi
2004
Kalp Gözü
Tv Dizisi
2004
Kenan'da bir Kuyu
Tv Filmi
2004
Büyük Buluşma 1. Sezon
Tv Dizisi
2004
Yusuf Yüzlü
Tv Dizisi
2004
Hoşgeldin Hayat
Sinema Filmi
2004
Gönül Yarası
Sinema Filmi
2004
Beni Bekledinse
Tv Filmi
2004
Kurtlar Vadisi 1. Sezon
Tv Dizisi
2003
Kırık Ayna
Tv Dizisi
2003
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Tv Dizisi
2002
Ekmek Teknesi
Tv Dizisi
2002
Kınalı Kar
Tv Dizisi
2002
Cinlerle Periler
Tv Dizisi
2001
Bıçak Sırtı
Tv Filmi
2001
Oyun
Tv Filmi
2001
Hırsız
Tv Dizisi
2001
Yedi Numara
Tv Dizisi
2000
Tirvana
Tv Dizisi
2000
Merdoğlu
Tv Dizisi
2000
Deli Yürek
Tv Dizisi
1999
Kurt Kapanı
Tv Dizisi
1999
Aşkın Dağlarda Gezer
Tv Dizisi
1999
Örümcek
Tv Dizisi
1998
Afife Jale
Sinema Filmi
1997
Sakin Kasabanın Kadını
Tv Filmi
1997
Bu Sevda Bitmez
Tv Dizisi
1996
Kaygısızlar
1994
Gülşen Abi
Tv Dizisi
1994
Kaygısızlar
1994
Süper Baba
Tv Dizisi
1993
Alıştık Artık
Tv Dizisi
1989
ENGİN YÜKSEL'İN OĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
Epilepsi hastalığı ile mücadele eden 28 aylık Çınar Aziz Yüksel 1 Ekim'de hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum."
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