Oyuncu Engin Yüksel kimdir? Engin Yüksel'in eşi kim? Engin Yüksel hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 04.10.2023 - 12:23

Güncelleme: 04.10.2023 - 12:23

Engin Yüksel'in 28 aylık oğlu hayatını kaybetti.



ENGİN YÜKSEL KİMDİR?



Engin Yüksel1969 yılında Adapazarı'nda doğdu. 1969 yılında Adapazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro ve sinema oyuncusu olmasının yanı sıra seslendirme de yapmkatadır.

ENGİN YÜKSEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Şeytanın Kitabı

Sinema Filmi

2020

Free Slave

Sinema Filmi

2019

Kapı

Sinema Filmi

2018

Bir Zamanlar Çukurova

Tv Dizisi

2018

Vatanım Sensin 2. Sezon

Tv Dizisi

2017

Evlat Kokusu

Tv Dizisi

2017

Vatanım Sensin 1. Sezon

Tv Dizisi

2016

Doğruyu Söyle

Sinema Filmi

2015

Aşkın Bedeli 3. Sezon

Tv Dizisi

2015

Filinta "Bin Yılın Şafağında"

Tv Dizisi

2015

Nizama Adanmış Ruhlar 4. Sezon

Tv Dizisi

2015

Son Mektup

Sinema Filmi

2015

Kod Adı K.O.Z.

Sinema Filmi

2014

Kaderimin Yazıldığı Gün 1. Sezon

Tv Dizisi

2014

Aşkın Bedeli 2. Sezon

Tv Dizisi

2014

İnşaat 2

Sinema Filmi

2014

Nizama Adanmış Ruhlar 3. Sezon

Tv Dizisi

2014

Stajyer Mafya

Sinema Filmi

2014

Yedi Güzel Adam

Tv Dizisi

2014

Hıyanet Sarmalı

Tv Dizisi

2014

Filinta "Bir Osmanlı Polisiyesi"

Tv Dizisi

2014

Kurtlar Vadisi Pusu 7. Sezon

Tv Dizisi

2013

Aşkın Bedeli 1. Sezon

Tv Dizisi

2013

Adını Kalbime Yazdım

Tv Dizisi

2013

Nizama Adanmış Ruhlar 2. Sezon

Tv Dizisi

2013

Aşk Emek İster

Tv Dizisi

2013

Nizama Adanmış Ruhlar 1. Sezon

Tv Dizisi

2013

Leyla ile Mecnun 2. Sezon

Tv Dizisi

2012

Kurtlar Vadisi Pusu 5. Sezon

Tv Dizisi

2011

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm

Sinema Filmi

2011

Allah'ın Sadık Kulu: Barla

Sinema Filmi

2011

Arka Sıradakiler 5. Sezon

Tv Dizisi

2011

Kurtlar Vadisi Pusu 4. Sezon

Tv Dizisi

2010

Halife'nin Düşüşü

Tv Dizisi

2010

Hür Adam

Sinema Filmi

2010

Çocuklar Duymasın 1. Sezon

Tv Dizisi

2010

Ev

Sinema Filmi

2009

Arka Sıradakiler 3. Sezon

Tv Dizisi

2009

Dersimiz Atatürk

Sinema Filmi

2009

Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon

Tv Dizisi

2008

Ana Sözü

Tv Filmi

2008

Arka Sokaklar 3. Sezon

Tv Dizisi

2008

Tuba Dalları

Tv Filmi

2008

Bir Çılgının İçinde

Sinema Filmi

2008

Arka Sıradakiler 2. Sezon

Tv Dizisi

2008

Kendi Okulumuza Doğru

Tv Dizisi

2008

Dinle Neyden

Sinema Filmi

2008

Arka Sıradakiler 1. Sezon

Tv Dizisi

2007

Ezo Gelin 2. Sezon

Tv Dizisi

2007

Garfield 2

Sinema Filmi

2006

Sahte Prenses

Tv Dizisi

2006

Arka Sokaklar 1. Sezon

Tv Dizisi

2006

Buz Devri 2: Erime Başlıyor

Sinema Filmi

2006

Ezo Gelin 1. Sezon

Tv Dizisi

2006

Son Osmanlı Yandım Ali

Sinema Filmi

2006

Büyük Buluşma 3. Sezon

Tv Dizisi

2006

Kırık Kanatlar

2005

Kırık Kanatlar

2005

Kurtlar Vadisi 3. Sezon

Tv Dizisi

2005

Gümüş

Tv Dizisi

2005

Misi

Tv Dizisi

2005

Ömer Seyfettin: Velinimet - Uçurumun Kenarında

Tv Filmi

2005

Acı Hayat 1. Sezon

Tv Dizisi

2005

Büyük Buluşma 2. Sezon

Tv Dizisi

2005

Cenneti Beklerken

Sinema Filmi

2005

Büyük Yalan

Tv Dizisi

2004

Kalp Gözü

Tv Dizisi

2004

Kenan'da bir Kuyu

Tv Filmi

2004

Büyük Buluşma 1. Sezon

Tv Dizisi

2004

Yusuf Yüzlü

Tv Dizisi

2004

Hoşgeldin Hayat

Sinema Filmi

2004

Gönül Yarası

Sinema Filmi

2004

Beni Bekledinse

Tv Filmi

2004

Kurtlar Vadisi 1. Sezon

Tv Dizisi

2003

Kırık Ayna

Tv Dizisi

2003

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

Tv Dizisi

2002

Ekmek Teknesi

Tv Dizisi

2002

Kınalı Kar

Tv Dizisi

2002

Cinlerle Periler

Tv Dizisi

2001

Bıçak Sırtı

Tv Filmi

2001

Oyun

Tv Filmi

2001

Hırsız

Tv Dizisi

2001

Yedi Numara

Tv Dizisi

2000

Tirvana

Tv Dizisi

2000

Merdoğlu

Tv Dizisi

2000

Deli Yürek

Tv Dizisi

1999

Kurt Kapanı

Tv Dizisi

1999

Aşkın Dağlarda Gezer

Tv Dizisi

1999

Örümcek

Tv Dizisi

1998

Afife Jale

Sinema Filmi

1997

Sakin Kasabanın Kadını

Tv Filmi

1997

Bu Sevda Bitmez

Tv Dizisi

1996

Kaygısızlar

1994

Gülşen Abi

Tv Dizisi

1994

Kaygısızlar

1994

Süper Baba

Tv Dizisi

1993

Alıştık Artık

Tv Dizisi

1989

ENGİN YÜKSEL'İN OĞLU NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Epilepsi hastalığı ile mücadele eden 28 aylık Çınar Aziz Yüksel 1 Ekim'de hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"1 Ekim 2020 Perşembe, annenizin ve benim size hamile olduğunu öğrendiğimiz gün ve tarih. 1 Ekim 2023 Pazar, 28 ay boyunca vermiş olduğun yaşama savaşını bıraktığın gün... Canım oğlum; Yaşamak ne zormuş be oğlum, bunu seni yitirdiğim vakit anladım. Ne dündü be ne gündü dedim ve ben ve biz can dostlarım senden çok şey öğrendik. Bana ve bize bir kız kardeş emanet edip gittin... Emanetin kalbimizin başımızın üstüne. Ben ve biz ve can dostlarım seni çok sevdik... Seni beni bizi var eden benden bizden çok sevdi seni. Huzurunda uyu bende senin huzurunda uyuyacağım oğlum."