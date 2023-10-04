Kara Kafa filmi konusu ne? Kara Kafa filmi oyuncular kim? Kara Kafa filmi neden yasaklandı? Kara Kafa filmi hangi platformda?
Yıllarca yasaklı kalan 'Kara Kafa' filmi MUBI, ekim seçkisinin öne çıkan filmleri arasında. Peki, Kara Kafa filmi konusu ne? Kara Kafa filmi oyuncular kim? Kara Kafa filmi neden yasaklandı? Kara Kafa filmi hangi platformda?
Korhan Yurtsever’in yıllarca yasaklı kalan 1979 yapımı filmi "Kara Kafa" ekim ayında MUBI'de izleyicilerle buluşacak. Peki, Kara Kafa filmi konusu ne? Kara Kafa filmi oyuncular kim? Kara Kafa filmi neden yasaklandı? Kara Kafa filmi hangi platformda? İşte ayrıntılar...
KARA KAFA FİLMİNİN KONUSU NE?
Ailesini Türk köyünden Almanya'ya getiren Türk metal işçisi Cafer'in giderek umutsuzlaşan durumunu anlatıyor. Cafer, Almanya'nın fırsatlar ülkesi olduğuna ve aileyi yoksulluktan kurtaracağına inanıyor.
KARA KAFA FİLMİ OYUCULARI KİM?
Betül Aşçıoğlu
Savaş Yurttaş
Macit Flordun
Bülent Oran
Cüneyt Kaymak
Özlem Güler
Neriman İdil
Gülsen Tuncer
KARA KAFA FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?
1980’de Türkiye’deki sansür kurulunun “dost ülke Almanya’nın onuruyla oynandığı” gerekçesiyle yasakladığı "Kara Kafa", orijinal negatiften restore edilmiş kopyasıyla 2023’te Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Film MUBI aracılığıyla ilk kez dijitalde yayınlanacak.
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