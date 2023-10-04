Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 04.10.2023 - 11:36

Korhan Yurtsever’in yıllarca yasaklı kalan 1979 yapımı filmi "Kara Kafa" ekim ayında MUBI'de izleyicilerle buluşacak. Peki, Kara Kafa filmi konusu ne? Kara Kafa filmi oyuncular kim? Kara Kafa filmi neden yasaklandı? Kara Kafa filmi hangi platformda? İşte ayrıntılar...

KARA KAFA FİLMİNİN KONUSU NE?

Ailesini Türk köyünden Almanya'ya getiren Türk metal işçisi Cafer'in giderek umutsuzlaşan durumunu anlatıyor. Cafer, Almanya'nın fırsatlar ülkesi olduğuna ve aileyi yoksulluktan kurtaracağına inanıyor.

KARA KAFA FİLMİ OYUCULARI KİM?

Betül Aşçıoğlu

Savaş Yurttaş

Macit Flordun

Bülent Oran

Cüneyt Kaymak

Özlem Güler

Neriman İdil

Gülsen Tuncer

KARA KAFA FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

1980’de Türkiye’deki sansür kurulunun “dost ülke Almanya’nın onuruyla oynandığı” gerekçesiyle yasakladığı "Kara Kafa", orijinal negatiften restore edilmiş kopyasıyla 2023’te Berlin Film Festivali’nde gösterildi. Film MUBI aracılığıyla ilk kez dijitalde yayınlanacak.