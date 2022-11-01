Kod Adı Kılıçbalığı filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Kasım 2022 Salı, 12:31

Kod Adı Kılıçbalığı (Swordfish), yönetmenliğinde Dominic Sena, senaryosunda Skip Woods olan 2001 yapımlı bir polisiye gerilim filmidir.

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Amerika'da uyuşturucuyla mücadele eden DEA, kod adı ''Kılıçbalığı'' olan operasyonu 1986'da iptal edince, 400 milyon dolar kadar para açıka, kullanılamaz halde kalır. Bu para, aradan geçen zamandan sonra 9.5 milyara çıkar. ''Kara Hücre'' adlı giz bir anti-terör örgütünün lideri olan Gabriel Shear, gözünü bu paraya diker: Bu parayı uluslararası terörizme karşı verdikleri mücadelede kullanacaktır. Paraya ulaşmak için özel bir güvenlik kodunu geçmek gerekir. Tek amacı kızı Holly'ye ulaşmak olan ve paraya ihtiyaç duyan usta hacker Stanley Jobson'ın bu konuda yardım ister.

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Travolta

Hugh Jackman

Halle Berry

KOD ADI KILIÇBALIĞI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Kod Adı Kılıçbalığı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.