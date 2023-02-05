TV yayın akışı 5 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2023 Pazar, 09:40
<p>Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Ego</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:15  Survivor 2023</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p>

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Ego

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI              19:15  Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI           21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Sihirli Annem</p> <p>09:25 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Arda İle Omuz Omuza</p> <p>14:00 Yargı</p> <p>16:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yargı</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>02:30 Sıradan Bir Adam</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Sihirli Annem

09:25 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda İle Omuz Omuza

14:00 Yargı

16:00 Üç Kız Kardeş

18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

00:15 Camdaki Kız

02:30 Sıradan Bir Adam

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11:15 Ekonomi Arası</p> <p>11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi</p> <p>13:00 Taçsız Prenses</p> <p>16:00 Dokuz Oğuz</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ego</p> <p>01:30 Yasak Elma</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Taçsız Prenses

16:00 Dokuz Oğuz

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ego

01:30 Yasak Elma

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:15 Gecenin Ucunda</p> <p>09:00 Meltem Demir İle Hanımeli</p> <p>10:00 En Güzel Bölüm</p> <p>10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler</p> <p>11:00 Tülin Şahin İle Moda</p> <p>12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Ömer</p> <p>16:00 Çöp Adam</p> <p>18:15 Star Haber</p> <p>19:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>20:00 Çok Güzel Hareketler 2</p> <p>23:30 Yalı Çapkını</p> <p>03:30 Türk Müziği</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Gecenin Ucunda

09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

10:00 En Güzel Bölüm

10:45 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

03:30 Türk Müziği

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:30 Tarkan Altın Madalyon </p> <p>08:00 İbo İle Güllüşah </p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14:30 Kızılcık Şerbeti</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>00:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>03:00 Güzel Günler</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Tarkan Altın Madalyon 

08:00 İbo İle Güllüşah 

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güzel Günler

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

03:00 Güzel Günler

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Türkiye’nin Doktorları</p> <p>10:00 On Yaş Genç</p> <p>11:00 Cango’nun İntikamı </p> <p>13:45 Karakomik Filmler “Emanet&amp;Deli” </p> <p>16:00 Survivor Panorama</p> <p>18:30 Survivor 2023</p> <p>20:00 Survivor 2023</p> <p>00:15 Survivor Ekstra</p> <p>01:30 Sıfırıncı Gün</p> <p>03:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Türkiye’nin Doktorları

10:00 On Yaş Genç

11:00 Cango’nun İntikamı 

13:45 Karakomik Filmler “Emanet&Deli” 

16:00 Survivor Panorama

18:30 Survivor 2023

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Sıfırıncı Gün

03:30 Tuzak

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:20 Ege’nin Hamsisi</p> <p>08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu</p> <p>11:40 Enine Boyuna</p> <p>13:00 Şehrime Hoş Geldiniz</p> <p>13:50 Al Sancak</p> <p>18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Teşkilat</p> <p>00:10 3’Te 3</p> <p>01:30 Al Sancak</p> <p>03:20 Teşkilat</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:20 Ege’nin Hamsisi

08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu

11:40 Enine Boyuna

13:00 Şehrime Hoş Geldiniz

13:50 Al Sancak

18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:10 3’Te 3

01:30 Al Sancak

03:20 Teşkilat

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:20 Hercai</p> <p>07:30 ATV’de Hafta Sonu</p> <p>10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet</p> <p>11:30 Dizi TV</p> <p>12:15 Alfa Kurt </p> <p>14:10 Şansımı Seveyim </p> <p>16:00 Ateş Kuşları</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>00:20 Aldatmak</p> <p>02:20 Kuruluş Osman</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:15 Alfa Kurt 

14:10 Şansımı Seveyim 

16:00 Ateş Kuşları

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aldatmak

02:20 Kuruluş Osman

Film dizi hangi film/dizi var?

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