TV yayın akışı 5 Şubat Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Hafta başına yaklaştığımız pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Şubat Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ego

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güzel Günler

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 19:15 Survivor 2023

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?