TV yayın akışı 5 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gizli Bahçe
TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Sen Çal Kapımı
13:00 Aşk Mantık İntikam
16:00 Eşim Benzerim Yok
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri
22:45 İlk Buluşma
00:45 Eşim Benzerim Yok
03:30 Kaptan Amerika: Kış Askeri
05:45 İnadına Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Yabancı Damat
07:45 Afili Aşk
09:15 Yaprak Dökümü
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema
22:30 Yabancı Sinema
01:00 Yerli Sinema
03:00 Poyraz Karayel
04:45 Kavak Yelleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı
18:25 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
21:45 Bizim Aile
00:00 Maviye Sürgün
02:30 Yeşil Vadi'nin Kızı
04:15 Aşk Laftan Anlamaz
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:30 Aramızda Kalsın
12:00 Erkenci Kuş
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Star Ana Haber
20:00 Gizli Bahçe
22:00 Gizli Bahçe
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Kiralık Aşk
04:30 Sefirin Kızı
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:15 MasterChef Türkiye All Star
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı
21:45 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:45 Dizi
04:45 Canım Annem
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:45 Adını Sen Koy
09:30 Kendi Düşen Ağlamaz
12:15 Şehirden Uzakta
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş "Ertuğrul"
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Benim Güzel Ailem
02:15 Kendi Düşen Ağlamaz
04:10 Seksenler
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kardeşlerim
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Çakallarla Dans
16:00 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
22:20 Charlie'nin Melekleri
00:35 Vermem Seni Elleri
03:35 Charlie'nin Melekleri
05:50 Bir Küçük Gün Işığı
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