TV yayın akışı 5 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gizli Bahçe

TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti