TV yayın akışı 5 Temmuz Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2023 Çarşamba, 10:26
<p>Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gizli Bahçe</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti</p>

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yabancı Sinema

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Gizli Bahçe

TV8 YAYIN AKIŞI         19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Sen Çal Kapımı</p> <p>13:00 Aşk Mantık İntikam</p> <p>16:00 Eşim Benzerim Yok</p> <p>19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri</p> <p>22:45 İlk Buluşma</p> <p>00:45 Eşim Benzerim Yok</p> <p>03:30 Kaptan Amerika: Kış Askeri</p> <p>05:45 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat

10:00 Sen Çal Kapımı

13:00 Aşk Mantık İntikam

16:00 Eşim Benzerim Yok

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

22:45 İlk Buluşma

00:45 Eşim Benzerim Yok

03:30 Kaptan Amerika: Kış Askeri

05:45 İnadına Aşk

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:15 Yabancı Damat</p> <p>07:45 Afili Aşk</p> <p>09:15 Yaprak Dökümü</p> <p>11:00 Magazin D Yaz</p> <p>12:00 Kanal D Haber Gün Arası</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:30 Aşk-ı Memnu</p> <p>18:40 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Yabancı Sinema</p> <p>22:30 Yabancı Sinema</p> <p>01:00 Yerli Sinema</p> <p>03:00 Poyraz Karayel</p> <p>04:45 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

06:15 Yabancı Damat

07:45 Afili Aşk

09:15 Yaprak Dökümü

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

22:30 Yabancı Sinema

01:00 Yerli Sinema

03:00 Poyraz Karayel

04:45 Kavak Yelleri

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>13:00 Kızılcık Şerbeti</p> <p>15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı</p> <p>18:25 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor</p> <p>21:45 Bizim Aile</p> <p>00:00 Maviye Sürgün</p> <p>02:30 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>04:15 Aşk Laftan Anlamaz</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Yeşil Vadi’nin Kızı

18:25 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

21:45 Bizim Aile

00:00 Maviye Sürgün

02:30 Yeşil Vadi'nin Kızı

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Ada Masalı</p> <p>09:30 Aramızda Kalsın</p> <p>12:00 Erkenci Kuş</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Star Ana Haber</p> <p>20:00 Gizli Bahçe</p> <p>22:00 Gizli Bahçe</p> <p>00:00 Aramızda Kalsın</p> <p>02:00 Kiralık Aşk</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Ada Masalı

09:30 Aramızda Kalsın

12:00 Erkenci Kuş

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Star Ana Haber

20:00 Gizli Bahçe

22:00 Gizli Bahçe

00:00 Aramızda Kalsın

02:00 Kiralık Aşk

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>15:00 Canım Annem</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı</p> <p>21:45 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>02:45 Dizi</p> <p>04:45 Canım Annem</p>

TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

19:45 "Galatasaray - Hull City" Hazırlık Maçı

21:45 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

02:45 Dizi

04:45 Canım Annem

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>06:45 Adını Sen Koy</p> <p>09:30 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>12:15 Şehirden Uzakta</p> <p>13:15 Seksenler</p> <p>16:10 Diriliş "Ertuğrul"</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Benim Güzel Ailem</p> <p>02:15 Kendi Düşen Ağlamaz</p> <p>04:10 Seksenler</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06:45 Adını Sen Koy

09:30 Kendi Düşen Ağlamaz

12:15 Şehirden Uzakta

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş "Ertuğrul"

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

02:15 Kendi Düşen Ağlamaz

04:10 Seksenler

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Kardeşlerim</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Çakallarla Dans</p> <p>16:00 Vermem Seni Ellere</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti</p> <p>22:20 Charlie'nin Melekleri</p> <p>00:35 Vermem Seni Elleri</p> <p>03:35 Charlie'nin Melekleri</p> <p>05:50 Bir Küçük Gün Işığı</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kardeşlerim

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Çakallarla Dans

16:00 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

22:20 Charlie'nin Melekleri

00:35 Vermem Seni Elleri

03:35 Charlie'nin Melekleri

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

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