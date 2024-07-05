TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz Cuma TV rehberi...
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz Cuma TV rehberi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:30 Aşk Laftan Anlamaz
09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:30 Show Ana Haber
20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)
22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)
02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)
04:00 Arıza
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)
21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)
23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)
02:10 Ateş Kuşları
04:30 Kaçak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)
03:15 Güneşin Kızları
05:00 Tatlı İntikam
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Şevkat Yerimdar
13:00 Kirli Sepeti
16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
19:00 Now Ana Haber
20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)
00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
03:00 Yasak Elma
05:00 Son Yaz
06:00 Her Yerde Sen
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ateşböceği
09:00 Ada Masalı
11:00 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)
22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Baba Ocağı
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
15:45 Çarkıfelek
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Gazete Magazin Yaz
02:30 Çarkıfelek
04:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"
09:20 Kasaba Doktoru
12:50 Lingo Türkiye
14:20 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
18:55 İddiaların Aksine
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"
00:10 3'Te 3
01:30 Gönül Dağı
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
04:50 Lingo Türkiye
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