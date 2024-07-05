TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz Cuma TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2024 Cuma, 09:41
TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 5 Temmuz Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 5 Temmuz Cuma TV rehberi...

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:30 Aşk Laftan Anlamaz

09:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:30 Show Ana Haber

20:00 Tamirci (Yabancı Sinema)

22:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

00:15 Tamirci (Yabancı Sinema)

02:15 Çılgın Joe (Yabancı Sinema)

04:00 Arıza

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Stajyer Mafya (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Şirinler: Kayıp Köy (Yabancı Sinema)

21:50 Sıkı Tutun (Yabancı Sinema)

23:40 Uçuş Ekibi (Yabancı Sinema)

02:10 Ateş Kuşları

04:30 Kaçak

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

01:30 Çember: Kalpsiz (Yerli Sinema)

03:15 Güneşin Kızları

05:00 Tatlı İntikam

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Şevkat Yerimdar

13:00 Kirli Sepeti

16:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

19:00 Now Ana Haber

20:00 İnek Şaban (Yerli Sinema)

22:00 Zehir Hafiye (Yerli Sinema)

00:15 Fatih Ürek İle Gelin Görümce

03:00 Yasak Elma

05:00 Son Yaz

06:00 Her Yerde Sen

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ateşböceği

09:00 Ada Masalı

11:00 Dolunay

13:30 Yüksek Sosyete

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Deliha 2 (Yerli Sinema)

22:15 Deliha 2 (Yerli Sinema)

00:30 İstanbullu Gelin

03:00 Yüksek Sosyete

04:30 Baba Ocağı

05:30 Erkenci Kuş

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Gazete Magazin Yaz

02:30 Çarkıfelek

04:30 Dizi

TV yayın akışı 5 Temmuz Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:15 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

09:20 Kasaba Doktoru

12:50 Lingo Türkiye

14:20 Gönül Dağı

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "İspanya-Almanya"

21:00 Kupa Saati

22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final Karşılaşması "Portekiz-Fransa"

00:10 3'Te 3

01:30 Gönül Dağı

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

04:50 Lingo Türkiye

TV rehberi TRT 1 TV 8 MasterChef

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