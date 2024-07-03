Sıfırlar ve Birler filminin konusu ne? Sıfırlar ve Birler filminin oyuncuları kim?
Sıfırlar ve Birler (Zeros and Ones) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sıfırlar ve Birler filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sıfırlar ve Birler filminin konusu ne? Sıfırlar ve Birler filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Sıfırlar ve Birler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abel Ferrara üstleniyor. Peki, Sıfırlar ve Birler filminin konusu ne? Sıfırlar ve Birler filminin oyuncuları kim?
SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Vatikan’ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma’da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.
SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Ethan Hawke
Salvatore Ruocco
Valerio Mastandrea
Babak Karimi
Anna Ferrara
Cristina Chiriac
Dounia Sichov
SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Sıfırlar ve Birler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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