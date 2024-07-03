Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:10

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:10

Sıfırlar ve Birler filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Abel Ferrara üstleniyor. Peki, Sıfırlar ve Birler filminin konusu ne? Sıfırlar ve Birler filminin oyuncuları kim?

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Vatikan’ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma’da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ethan Hawke

Salvatore Ruocco

Valerio Mastandrea

Babak Karimi

Anna Ferrara

Cristina Chiriac

Dounia Sichov

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sıfırlar ve Birler filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.