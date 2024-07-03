Yayınlanma: 03.07.2024 - 10:18

Güncelleme: 03.07.2024 - 10:18

Transit 17 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Guy Bleyaert üstleniyor. Peki, Transit 17 filminin konusu ne? Transit 17 filminin oyuncuları kim?

TRANSIT 17 FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa, Belçika ve Hollanda'ya bulaşan bir virüsün ardından bir grup direnişçi asker direnir .

TRANSIT 17 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Silvio Simac

Zara Phythian

Ben Loyd-Holmes

Kimberly Stahl

Guy Bleyaert

TRANSIT 17 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transit 17 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.