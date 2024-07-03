Transit 17 filminin konusu ne? Transit 17 filminin oyuncuları kim?
Transit 17 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Transit 17 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Transit 17 filminin konusu ne? Transit 17 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Transit 17 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Guy Bleyaert üstleniyor. Peki, Transit 17 filminin konusu ne? Transit 17 filminin oyuncuları kim?
TRANSIT 17 FİLMİNİN KONUSU NE?
Fransa, Belçika ve Hollanda'ya bulaşan bir virüsün ardından bir grup direnişçi asker direnir .
TRANSIT 17 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Silvio Simac
Zara Phythian
Ben Loyd-Holmes
Kimberly Stahl
Guy Bleyaert
TRANSIT 17 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transit 17 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.
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