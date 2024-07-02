Tatlım Tatlım filminin konusu ne? Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kim?

Tatlım Tatlım filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Tatlım Tatlım filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Tatlım Tatlım filminin konusu ne? Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 19:02
Tatlım Tatlım filminin konusu ne? Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kim?
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Tatlım Tatlım filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Peki, Tatlım Tatlım filminin konusu ne? Tatlım Tatlım filminin oyuncuları kim? 

TATLIM TATLIM FİLMİNİN KONUSU NE?

Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Demet Akbağ ile senelerce kapalı gişe oynadıkları Haybeden Gerçeküstü Aşk'ın film uyarlaması olan filmde aynı partide tanışan 4 ayrı çift üzerinden bir ilişkinin başlangıcından sonuna kadarki süreçler komik bir dille ele alınıyor.

TATLIM TATLIM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Fatih Artman

Gupse Özay

Büşra Pekin

Aylin Kontente

Şebnem Bozoklu

Bülent Emrah Parlak

Çağlar Çorumlu

Serkan Keskin

TATLIM TATLIM FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tatlım Tatlım filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlendi.


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