TV yayın akışı 6 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Ölümcül Makineler
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yaz Şarkısı
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Hababam Sınıfı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Ekşi Elmalar
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Tehlikeli Yürüyüş
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Vermem Sen Ellere
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 El Dorado
12:30 Komançi İstasyonu
14:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"
17:00 Gazate Magazin
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 El Dorado
02:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları
03:30 Kırmızı Oda
04:30 Tuzak
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afilli Aşk
08:30 Konuştukça
09:20 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Veda Mektubu
16:45 Konuşan Hayvanlar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Ölümcül Makineler
22:45 Görev Çizgisi
00:30 Görev Çizgisi
02:15 Poyraz Karayel
03:45 5N1K
05:00 Kavak Yelleri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:35 Aslan Ailem
08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:35 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:40 Hayat Işığım
01:25 Benim Güzel Ailem
03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:00 Sefirin Kızı
19:00 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ekşi Elmalar
22:30 Ekşi Elmalar
01:00 Lezzet Rotası
02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:30 Türk Müziği
04:30 Sefirin Kızı
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga
12:00 Üvey Anne
15:00 Cosmoball
17:10 Şirinler Kayıp Köy
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vermem Sen Ellere
00:20 Üvey Anne
03:20 Vermem Seni Ellere
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Kısmet
16.00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
02:45 Yasak Elma
04:45 Aşk Yeniden
06:00 Her Yerde Sen
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Tarkan Güçlü Kahraman
14:30 Sev Kardeşim
16:30 Güler Misin Ağlar Mısın
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Nasipse Olur
00:15 Nasipse Olur
02:15 Güler Misin Ağlar Mısın
03:45 Senede Bir Gün
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