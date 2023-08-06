TV yayın akışı 6 Ağustos Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Ağustos 2023 Pazar, 10:20
<p>Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümcül Makineler</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ekşi Elmalar</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Tehlikeli Yürüyüş</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere</p>

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Ölümcül Makineler

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Yaz Şarkısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Hababam Sınıfı

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ekşi Elmalar

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Tehlikeli Yürüyüş

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Vermem Sen Ellere

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>10:00 El Dorado</p> <p>12:30 Komançi İstasyonu</p> <p>14:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"</p> <p>17:00 Gazate Magazin</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye All Star</p> <p>00:15 El Dorado</p> <p>02:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları</p> <p>03:30 Kırmızı Oda</p> <p>04:30 Tuzak</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

10:00 El Dorado

12:30 Komançi İstasyonu

14:30 Karakomik Filmler "2 Arada - Kaçamak"

17:00 Gazate Magazin

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 El Dorado

02:30 Ali Yeşilırmak ve Dostları

03:30 Kırmızı Oda

04:30 Tuzak

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Afilli Aşk</p> <p>08:30 Konuştukça</p> <p>09:20 Set Ekstra</p> <p>09:45 Magazin D Pazar</p> <p>13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi</p> <p>14:00 Veda Mektubu</p> <p>16:45 Konuşan Hayvanlar</p> <p>18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Ölümcül Makineler</p> <p>22:45 Görev Çizgisi</p> <p>00:30 Görev Çizgisi</p> <p>02:15 Poyraz Karayel</p> <p>03:45 5N1K</p> <p>05:00 Kavak Yelleri</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Afilli Aşk

08:30 Konuştukça

09:20 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Veda Mektubu

16:45 Konuşan Hayvanlar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Ölümcül Makineler

22:45 Görev Çizgisi

00:30 Görev Çizgisi

02:15 Poyraz Karayel

03:45 5N1K

05:00 Kavak Yelleri

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:35 Aslan Ailem</p> <p>08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu</p> <p>12:35 Benim Güzel Ailem</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>20:00 Tehlikeli Yürüyüş</p> <p>22:40 Hayat Işığım</p> <p>01:25 Benim Güzel Ailem</p> <p>03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:35 Aslan Ailem

08:45 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:35 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:40 Hayat Işığım

01:25 Benim Güzel Ailem

03:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Sefirin Kızı</p> <p>08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi</p> <p>09:00 Aramızda Kalsın</p> <p>11:00 Lezzet Rotası</p> <p>12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>14:00 Kiralık Aşk</p> <p>16:00 Sefirin Kızı</p> <p>19:00 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Ekşi Elmalar</p> <p>22:30 Ekşi Elmalar</p> <p>01:00 Lezzet Rotası</p> <p>02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk</p> <p>03:30 Türk Müziği</p> <p>04:30 Sefirin Kızı</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Sefirin Kızı

08:00 Dr Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:00 Sefirin Kızı

19:00 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ekşi Elmalar

22:30 Ekşi Elmalar

01:00 Lezzet Rotası

02:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Türk Müziği

04:30 Sefirin Kızı

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga</p> <p>12:00 Üvey Anne</p> <p>15:00 Cosmoball</p> <p>17:10 Şirinler Kayıp Köy</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Vermem Sen Ellere</p> <p>00:20 Üvey Anne</p> <p>03:20 Vermem Seni Ellere</p>

ATV YAYIN AKIŞI 

10:00 Windstorm 5: Büyük Kasırga

12:00 Üvey Anne

15:00 Cosmoball

17:10 Şirinler Kayıp Köy

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vermem Sen Ellere

00:20 Üvey Anne

03:20 Vermem Seni Ellere

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:30 Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Yaz Şarkısı</p> <p>13:00 Kısmet</p> <p>16.00 Ruhun Duymaz</p> <p>19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20:00 Yaz Şarkısı</p> <p>00:00 Ruhun Duymaz</p> <p>02:45 Yasak Elma</p> <p>04:45 Aşk Yeniden</p> <p>06:00 Her Yerde Sen</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Kısmet

16.00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

00:00 Ruhun Duymaz

02:45 Yasak Elma

04:45 Aşk Yeniden

06:00 Her Yerde Sen

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI </strong></p> <p>07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı</p> <p>10:00 Pazar Sürprizi</p> <p>13:00 Tarkan Güçlü Kahraman</p> <p>14:30 Sev Kardeşim</p> <p>16:30 Güler Misin Ağlar Mısın</p> <p>18:25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20:00 Hababam Sınıfı</p> <p>21:45 Nasipse Olur</p> <p>00:15 Nasipse Olur</p> <p>02:15 Güler Misin Ağlar Mısın</p> <p>03:45 Senede Bir Gün</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Yeşil Vadi'nin Kızı

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Tarkan Güçlü Kahraman

14:30 Sev Kardeşim

16:30 Güler Misin Ağlar Mısın

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Nasipse Olur

00:15 Nasipse Olur

02:15 Güler Misin Ağlar Mısın

03:45 Senede Bir Gün

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