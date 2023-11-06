TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2023 Pazartesi, 09:39
TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Kasım Pazartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Bambaşka Biri

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Safir

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

22:45 Hızlı ve Öfkeli 7

01:30 Yargı

03:30 Aşk ve Umut

05:15 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Aile

23:30 Sahte Kabadayı

01:15 Aile

03:00 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:15 Sakla Beni

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

03:00 Güzel Köylü

05:00 Aramızda Kalsın

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

02:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:35 Mutfak Bahane

05:35 Cennetin Gözyaşları

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13:15 En Hamarat Benim

16:00 Yabani

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

00:00 Şahane Hayatım

02:30 Senden Daha Güzel

04:45 Aşk Yeniden 

06:00 Yaz Şarkısı

TV yayın akışı 6 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İncir Ağacı 

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:00 Diriliş Ertuğrul

17:45 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

00:15 Lingo

03:20 Diriliş Ertuğrul

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