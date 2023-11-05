5 Kasım'da Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te eleme heyecanı...

Yayınlanma: 05.11.2023 - 17:37

Güncelleme: 05.11.2023 - 17:37

Masterchef Allstar'da 17. hafta geride kaldı. Kıyasıya rekabetin baş gösterdiği haftada yarışmacılar önce takım oyununu kazanmak için ardından ise potaya girmemek için ter döktü. Bazılarının çabasının yetmediği gecede 6 isim eleme potasına dahil oldu. Bu isimlerin kimler olduğu, pazar akşamı yayımlanan bölümde kimlerin eleme turundan çıktığı ve kimin elendiği yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Allstar'da kimler potadan kurtuldu, kim elendi? 5 Kasım Masterchef'te elenen isim...

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin menüsünde ise amuse bouche, soğuk başlangıç, çorba, ara sıcak, salata, ana yemek, tatlı vardı. Bu menüyü başarılı bir şekilde tamamlayan takım ise Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu.

Cemre kaptanlığındaki takım geçen hafta ile birlikte üst üste 4. dokunulmazlık oyununa çıktı.

Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanarak eleme potasından kurtulmak isteyen yarışmacılar yaratıcıl turunda mascarpone ve jalapeno kullandı.

Şefler Dilara, Tolga, Esra ve Cemre'nin tabaklarını başarılı buldu. Gecenin birincisi ise Dilara oldu.

Dokunulmaz Dilara ilk eleme adayı olarak Cemre'yi seçti. Oylama sonucu çıkan diğer aday ise Alican oldu.

İKİNCİ TAKIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Çarşamba günü yayımlanan Mastechef'in ikinci takım oyununda Doğu Anadolu Mutfağı'ndan yemekler istendi. Yapılan yemeklerde diğer takıma göre daha başarılı olan takım Tahsin kaptanlığındaki mavi takım oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlıkta 45 dakika içinde en başarılı pie floater yapan isim Esra oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Esra eleme potasının 3. adayı olarak Tolga'yı seçti.

Yapılan oylamada ise eleme adayı olarak belirlenen diğer isim Barış oldu.

3. TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın son takım oyununda "Tarladan sofraya" konseptinde 7 çeşit yemek istedi. Gecenin menüsünde ise zeytinyağlı ayva dolması, biber çorbası, Sinkonta, ekşili kuru dolma, kırmızı elmalı köri, Parmigiana Alla Napoletana ve Güllaç vardı.

Haftanın galibi bu oyunu da kazanarak yenilgisiz ilerleyen mavi takım oldu.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık turuna çıkan kırmızı takımda yaratıcılık turunda şalgam ve pekmez kullanarak en başarılı yemeği yapan isim Dilara oldu. Böylece potaya giren isimler Esra ve Batuhan oldu.

HAFTANIN SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Beef wellington yemeğinin yapıldığı gecede en başarılı tabakları çıkaran üç isim Sergen, Barbaros ve Kıvanç oldu.Tanya, Dilara, Ayaz ve Eren ikinci turda yarıştı.

Hindi but, bezelye, işkembe, ananas, sos, kök kereviz, nar, pazı, kabak, tatlı patates, yeşil elma, taze zencefil ve kırmızı mercimeğin kullanılarak yemeklerin yapıldığı "sıfır atık" turunda diğer yarışmacılara göre daha başarısız olan isim Dilara oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM?

Haftanın eleme adaylar; Cemre, Alican, Tolga, Barış, Esra, Batuhan ve Dilara. Yani kırmızı takımda yer alan 7 ismin 7'si de eleme potasında.

ALLSTAR'DA ELEME GÜNÜ BAŞLIYOR...

Şefler yarışmacılardan yaratıcılık turunda Bürüksel lahanası ve nar kullanarak en başarılı yemekleri yapmalarını istedi. Başarılı olan üç isim potadan kurtulurken. Geride kalan dört isim şef tabağında tekrar kozlarını paylaşacak.