Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle fenomen olan ünlü oyuncu Diren Polatoğulları, Fransa’da “Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu” ödülünü aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:04
Yalı Çapkını dizisinin Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları'na Fransa'dan ödül
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Fransa’nın farklı şehirlerinde düzenlenen ve Türk kültürünün tanıtıldığı Festiculture cumartesi günü Fransa’da Clermont Ferrand şehrinde düzenlendi. Festivalde, Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Kazım Ağa karakteriyle fenomen olan ünlü oyuncu Diren Polatoğulları "Yılın En Sevilen Dizi Oyuncusu" ödülünü aldı. 10 bin kişinin bulunduğu salonda sevenleriyle bir araya gelen sanatçıyla fotoğraf çekilmek isteyenler izdiham yarattı.

Festivalde daha önceki yıllarda Burak Özçivit, Ulaş Tuna Astepe, Gaye Turgut Evin, Bülent İnal gibi ünlü isimler ödül almıştı.


Yalı Çapkını Kazım Ağa Diren Polatoğulları

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