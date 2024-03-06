TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 6 Mart Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 6 Mart Çarşamba TV rehberi...

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2024 Çarşamba, 09:56
TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI   20:00 Sandık Kokusu 

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Aykut Enişte 2

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00 Bir Sevdadır

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Kuruluş Osman 

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ben Kuruluş Osman

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Taş Kağıt Makas

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

01:30 Yerli Dizi

04:00 Gelinim Mutfakta

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

01:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

04:00 Erkenci Kuş

05:30 Söz

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:00 Aramızda Kalmasın

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:05 İncir Ağacı

07:20 Kül Masalı

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

00:15 Kara Ağaç Destanı

03:05 Kül Masalı

05:10 Seksenler

05:55 Kapanış

TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Hudutsuz Sevda

02:45 Bay Yanlış

04:30 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

TV rehberi Kanal D dizi

En Çok Okunan Haberler