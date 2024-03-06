TV yayın akışı 6 Mart Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Mart Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Taş Kağıt Makas

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Aykut Enişte 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Sevdadır

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman