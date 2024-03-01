TV yayın akışı 1 Mart Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 01.03.2024 - 09:48

Güncelleme: 01.03.2024 - 09:48

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 1 Mart Cuma günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gaddar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Yalı Çapkını

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Çarkıfelek

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kara Ağaç Destanı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Ateş Kuşları

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Bahar

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Kardeşlerim

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

08:00 M. Fatih Çıtlak İle Huzur Vakti

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Taş Kağıt Makas

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Taş Kağıt Makas

05:00 Afili Aşk

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Kamera Arkası

13:00 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Gaddar

19:00 Selçuk Tepeli İle NOW Ana Haber

20:00 Gaddar

23:30 Orta Sayfa

01:30 Kirli Sepeti

04:00 Adım Farah

06:00 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi Tekrarı

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Çarkıfelek

22:45 Cevap Ver Türkiye

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:25 İncir Ağacı

06:35 Benim Adım Melek

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:40 Mehmet: Fetihler Sultanı

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kara Ağaç Destanı

02:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

05:00 Kapanış