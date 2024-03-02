TV yayın akışı 2 Mart Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 2 Mart Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 2 Mart Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Mart Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Karaoğlan Geliyor (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:20 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Kuruluş Osman
03:20 Ateş Kuşları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:00 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Taş Kağıt Makas
02:30 Taş Kağıt Makas
04:30 Arda'nın Mutfağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Yabani
14:30 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Bursa Bülbülü (Yerli Sinema)
01:30 Kirli Sepeti
03:45 Adım Farah
06:00 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:15 Sakla Beni
13:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
22:00 Beni Satan Casus (Yabancı Sinema)
00:45 Koruyucu (Yabancı Sinema)
02:15 Koruyucu (Yabancı Sinema)
03:30 Erkenci Kuş
04:30 Cesur İtfaiyeci (Yabancı Sinema)
06:15 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Sevdadır
08:00 Kara Ağaç Destanı
14:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
04:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
05:30 Kapanış
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