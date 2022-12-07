TV yayın akışı 7 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2022 Çarşamba, 12:27
<p>Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  MasterChef Türkiye </p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show</p>

Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 O Kız

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Bir Peri Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Çöp Adam

TV8 YAYIN AKIŞI              19:45  MasterChef Türkiye 

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Kasaba Doktoru

ATV YAYIN AKIŞI              20:00 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güldür Güldür Show

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Hicran</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 O Kız</p> <p>00:15 Camdaki Kız</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hicran

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

03:00 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat</p> <p>10:15 Ekonomi Arası</p> <p>10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün</p> <p>12:45 En Hamarat Benim</p> <p>16:45 Recep İvedik 5</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Peri Masalı</p> <p>00:00 Darmaduman</p> <p>02:45 En Hamarat Benim</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:15 Ekonomi Arası

10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

16:45 Recep İvedik 5

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bir Peri Masalı

00:00 Darmaduman

02:45 En Hamarat Benim

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Yalı Çapkını </p> <p>18:15 Star Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Çöp Adam</p> <p>00:15 Toprak ile Fidan</p> <p>02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Yalı Çapkını 

18:15 Star Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çöp Adam

00:15 Toprak ile Fidan

02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Aziz</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Güldür Güldür Show </p> <p>22:45 Hayat Bugün</p> <p>01:45 Kızılcık Şerbeti</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show 

22:45 Hayat Bugün

01:45 Kızılcık Şerbeti

<p><strong>TV 8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Canım Annem</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Yazgı</p> <p>12:00 Canım Annem</p> <p>13:00 Kadere Karşı</p> <p>14:00 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye </p> <p>22:30 Tuzak </p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p>

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8’de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Yazgı

12:00 Canım Annem

13:00 Kadere Karşı

14:00 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye 

22:30 Tuzak 

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:40 Benim Adım Melek</p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi</p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yeşil Deniz</p> <p>15:35 Kasaba Doktoru</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Kasaba Doktoru</p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>02:45 Hayallerinin Peşinde</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:40 Benim Adım Melek

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

15:35 Kasaba Doktoru

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kasaba Doktoru

00:15 Yürek Çıkmazı

02:45 Hayallerinin Peşinde

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Kuruluş Osman</p> <p>00:20 Kim Milyoner Olmak İster?</p> <p>01:10 Yalnız Kurt</p> <p>04:40 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kim Milyoner Olmak İster?

01:10 Yalnız Kurt

04:40 Mutfak Bahane

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