TV yayın akışı 7 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı ortaladığımız çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 O Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Bir Peri Masalı
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çöp Adam
TV8 YAYIN AKIŞI 19:45 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Kasaba Doktoru
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
03:00 Gelinim Mutfakta
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:15 Ekonomi Arası
10:20 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
16:45 Recep İvedik 5
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bir Peri Masalı
00:00 Darmaduman
02:45 En Hamarat Benim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:00 Halit Yerebakan’la Doktor Geldi
10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Toprak ile Fidan
20:00 Çöp Adam
00:15 Toprak ile Fidan
02:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
22:45 Hayat Bugün
01:45 Kızılcık Şerbeti
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00 Canım Annem
07:15 8’de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Yazgı
12:00 Canım Annem
13:00 Kadere Karşı
14:00 Doya Doya Moda
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
22:30 Tuzak
00:15 Tuzak
02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:40 Benim Adım Melek
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
15:35 Kasaba Doktoru
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
00:15 Yürek Çıkmazı
02:45 Hayallerinin Peşinde
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kim Milyoner Olmak İster?
01:10 Yalnız Kurt
04:40 Mutfak Bahane
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