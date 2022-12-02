Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Cici filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit IMDB Starmetre sıralamasındaki Türk oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralıdır. Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Canım Ailem dizisi ile dizi oyunculuğuna adım attı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisindeki karakteri ile çıkış yakaladı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" dalında aday oldu.
FUNDA ERYİĞİT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?
2008 İş Arıyoruz
2010 Ev
2015 Limonata
Eksik
Yok Artık!
2016 Tereddüt
Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney
2017 Söz Uçar
Kulis
2018 Aden
2020 9,75
2021 Diyalog
Dört Duvar
2008 Canım Ailem
2011 İstanbul'un Altınları
2012 Uçurum
2013 Eski Hikaye
2014 Karadayı
2016 Gecenin Kraliçesi
2016 Poyraz Karayel
2017 Kara Yazı
2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi
Can Kırıkları
2021 Son Yaz
2020 Hakan: Muhafız
Bir Başkadır
2022 Cici
FUNDA ERYİĞİT EVLİ Mİ?
Funda Eryiğit evli değil. Funda Eryiğit 2 senedir yönetmen Berkun Oya ile beraber.
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