Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?

02 Aralık 2022 Cuma, 10:16

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralıdır. Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Canım Ailem dizisi ile dizi oyunculuğuna adım attı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisindeki karakteri ile çıkış yakaladı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" dalında aday oldu.

FUNDA ERYİĞİT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2008 İş Arıyoruz

2010 Ev

2015 Limonata

Eksik

Yok Artık!

2016 Tereddüt

Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney

2017 Söz Uçar

Kulis

2018 Aden

2020 9,75

2021 Diyalog

Dört Duvar

2008 Canım Ailem

2011 İstanbul'un Altınları

2012 Uçurum

2013 Eski Hikaye

2014 Karadayı

2016 Gecenin Kraliçesi

2016 Poyraz Karayel

2017 Kara Yazı

2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi

Can Kırıkları

2021 Son Yaz

2020 Hakan: Muhafız

Bir Başkadır

2022 Cici

FUNDA ERYİĞİT EVLİ Mİ?

Funda Eryiğit evli değil. Funda Eryiğit 2 senedir yönetmen Berkun Oya ile beraber.













