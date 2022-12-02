Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Cici filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit IMDB Starmetre sıralamasındaki Türk oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldi. Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 10:16
Funda Eryiğit kimdir, evli mi? Funda Eryiğit hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Abone Ol google-news

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Aslen Samsun Bafralıdır. Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Kadir Has Anadolu Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden, sonra da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. 2008 yılında Canım Ailem dizisi ile dizi oyunculuğuna adım attı. 2016 yılında Poyraz Karayel dizisindeki karakteri ile çıkış yakaladı. 

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun 2012-2013 sezonunda sahnelediği Sessizlik adlı oyundaki performansıyla 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde "müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu" ödülünü aldı. Ayrıca 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde "en iyi kadın oyuncu" dalında aday oldu.

FUNDA ERYİĞİT HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2008 İş Arıyoruz

2010 Ev

2015 Limonata

                Eksik

                Yok Artık!

2016        Tereddüt

                Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney

2017        Söz Uçar

                Kulis

2018 Aden

2020 9,75

2021 Diyalog

                Dört Duvar

2008        Canım Ailem

2011 İstanbul'un Altınları

2012 Uçurum

2013        Eski Hikaye

2014        Karadayı

2016 Gecenin Kraliçesi

2016         Poyraz Karayel

2017  Kara Yazı

2018   Mehmed: Bir Cihan Fatihi

                 Can Kırıkları

2021  Son Yaz

2020  Hakan: Muhafız

                 Bir Başkadır

2022 Cici

FUNDA ERYİĞİT EVLİ Mİ?

Funda Eryiğit evli değil. Funda Eryiğit 2 senedir yönetmen Berkun Oya ile beraber.





Funda Eryiğit Berkun Oya oyuncu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler