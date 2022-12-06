Toygar Işıklı'dan Altın Kelebek'e 'En İyi Dizi Müziği' kategorisi tepkisi: 'Onun yerine en pıtırcık YouTuber ödülü falan konmuş olabilir...'

Unutulmaz dizi müziklerine imza atan ünlü müzisyen Toygar Işıklı, bu yılki 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Dizi Müziği' kategorisinde ödül verilmemesine sitem etti. Twitter'dan bir paylaşım yapan Işıklı, "Onun yerine; en tatlı gülümseyen oyuncu, en pıtırcık YouTuber ödülü falan konmuş olabilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 14:15
Toygar Işıklı'dan Altın Kelebek'e 'En İyi Dizi Müziği' kategorisi tepkisi: 'Onun yerine en pıtırcık YouTuber ödülü falan konmuş olabilir...'
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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının önemli isimlerine verilen ve bu yıl birçok ünlü tarafından boykot edilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 48'incisi 4 Aralık Pazar akşamı düzenlendi.

Bu yıl, önceki senelerin aksine 'En İyi Dizi Müziği' kategorisinde ödül verilmedi. Duruma, birçok unutulmaz dizi müziğine imza atan müzisyen Toygar Işıklı'dan tepki geldi.

"ÇOK GEREKSİZ ZATEN..."

'Dizi Analiz' isimli bir hesabın "En iyi dizi müziği ödülü bu sene neden yok?" tweetini alıntılayan Işıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Onun yerine; en tatlı gülümseyen oyuncu, en pıtırcık YouTuber ödülü falan konmuş olabilir. En İyi Dizi Müziği ödülü çok gereksiz zaten."


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