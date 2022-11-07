TV yayın akışı 7 Kasım Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 09:50
<p>Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Kasım Pazartesi günü TV yayın akışı...</p> <p><strong>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</strong></p> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ay Lav Yu</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler</p>

Haftaya başladığımız pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 7 Kasım Pazartesi günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Yasak Elma

STAR TV YAYIN AKIŞI      20:00 Ay Lav Yu

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00  MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI           20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

ATV YAYIN AKIŞI              20:00  Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI    20:00 Güzel Günler

<p><strong>KANAL D YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Küçük Ağa</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta?</p> <p>11:00 Üç Kız Kardeş</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Aşk ve Umut</p> <p>17:00 Hicran</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>22:45 Taşıyıcı 2</p> <p>00:15 Hızlı ve Öfkeli 8</p> <p>02:30 Gelinim Mutfakta</p>

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Üç Kız Kardeş

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

22:45 Taşıyıcı 2

00:15 Hızlı ve Öfkeli 8

02:30 Gelinim Mutfakta

<p><strong>FOX TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:00 Ekonomi Arası</p> <p>10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>12:30 En Hamarat Benim</p> <p>16:30 Yasak Elma</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Yasak Elma</p> <p>23:30 Darmaduman</p> <p>02:15 Bir Peri Masalı</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 En Hamarat Benim

16:30 Yasak Elma

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:30 Darmaduman

02:15 Bir Peri Masalı

<p><strong>STAR TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:00 Mesut Yar İle Bugün</p> <p>09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi</p> <p>10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p> <p>13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde</p> <p>16:00 Toprak ile Fidan</p> <p>18:15 Ana Haber</p> <p>19:00 Toprak ile Fidan</p> <p>20:00 Ay Lav Yu</p> <p>22:00 Yerli Dizi</p> <p>02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan</p>

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:00 Halit Yerebakan'la Doktor Geldi

10:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak ile Fidan

18:15 Ana Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Ay Lav Yu

22:00 Yerli Dizi

02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

<p><strong>SHOW TV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme</p> <p>18:45 Ana Haber</p> <p>20:00 Güzel Günler</p> <p>23:15 Kızılcık Şerbeti</p> <p>01:45 Baba</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Ana Haber

20:00 Güzel Günler

23:15 Kızılcık Şerbeti

01:45 Baba

<p><strong>TV8 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>07:15 8'de Sağlık</p> <p>08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa</p> <p>10:30 Masterchef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem </p> <p>14:00 Yazgı </p> <p>15:00 Kadere Karşı</p> <p>16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p> <p>20:00 Masterchef Türkiye</p> <p>00:15 Tuzak</p> <p>02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

10:30 Masterchef Türkiye

12:45 Canım Annem 

14:00 Yazgı 

15:00 Kadere Karşı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

00:15 Tuzak

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

<p><strong>TRT 1 YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı</p> <p>05:35 Benim Adım Melek </p> <p>08:45 Bu Toprağın Sesi </p> <p>10:30 Alişan İle Hayata Gülümse</p> <p>13:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>15:45 Kasaba Doktoru </p> <p>19:00 Ana Haber </p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu </p> <p>00:15 Yürek Çıkmazı</p> <p>02:30 Şehirden Uzakta</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:35 Benim Adım Melek 

08:45 Bu Toprağın Sesi 

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Yürek Çıkmazı

15:45 Kasaba Doktoru 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu 

00:15 Yürek Çıkmazı

02:30 Şehirden Uzakta

<p><strong>ATV YAYIN AKIŞI</strong></p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol'da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam</p> <p>03:35 Mutfak Bahane</p>

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Küçük Gün Işığı

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

03:35 Mutfak Bahane

dizi yayın akışı tv yayın akışı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler